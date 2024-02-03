京東劉強東老家就業率100% 「有文化沒文化全進京東」

中國網路巨頭京東集團董事局主席劉強東，為江蘇省宿遷市來龍鎮老家光明村6,000多人找到工作，就業率竟達到100%，因為「有文化、沒文化的，全部都進入京東」。快科技

中國網路巨頭京東集團董事局主席劉強東，為江蘇省宿遷市來龍鎮老家光明村6,000多人找到工作，就業 率竟達到100%，因為「有文化、沒文化的，全部都進入京東」。

快科技報導，劉強東近日為老家1,300多戶村民，送去一份特別的年貨—1,000多件羽絨服和京東超市堅果禮盒。

在領取現場，村民們自豪地稱劉強東為「大強子」，並對他的善舉表示由衷的感謝。

村支部書記激動地表示，光明村共有6,000多人，常駐人口特別少，為什麼這麼少，主要是劉強東解決了鄉親們的就業，村裡的就業率達到了100%。「有文化，沒文化的，全部進入京東」。

這已經不是劉強東第一次給老家鄉親送年貨了。公開報導顯示，早在2015年春節，劉強東就曾帶妻子章澤天 回到老家，給全村650多名60歲以上的老人發了每人人民幣1萬元的春節特別紅包。

2018年春節，劉強東也為當時全村的800多戶人家送去春節大禮包，雞鴨魚肉，家電生活用品，樣樣齊全。

劉強東出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上初中、在宿遷市上高中。

在大學時代之前，劉強東的生活和成長一直沒有離開過農村。這讓他從小與鄉親們結下了深厚感情。

劉強東曾在公開場合表示，他上大學時全村為他湊了76個雞蛋 和人民幣500元。這段經歷讓劉強東始終銘記。他說，鄉親們的幫助是他走向世界的本錢。