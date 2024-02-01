中共官媒：中緬邊境不允許有「黑道家族」存在

白所成等緬北四大家族頭目，日前已被押解回中國，中共官媒強調中緬邊境絕不允許有「黑道家族」存在。（圖／取自央視新聞）

緬甸 北部果敢地區「四大家族」幾已覆滅，中共 官媒環球時報發表社評，公開強調中緬邊境絕不允許有「黑道家族」存在，「任何人有這樣的企圖，不管他是什麼背景，都勢必會遭到中緬兩國執法機關的重拳清理」。

據央視網消息，1月30日晚間，緬甸移交的10名重大嫌犯，被中國公安機關押解回雲南昆明，其中涉及「四大家族」中的數位重要頭目，加上已覆滅的明家，「緬北電詐四大家族重要頭目大都落網」。公安部指出這是「標誌性重大戰果」，還特別在官網上已藍色字體加粗標註這些緬北頭目的姓名。

環球時報31日深夜發表社評指出，近些年，緬北電詐發展尤為猖獗，有電詐版地獄之稱，「殺豬盤 」騙局、「嘎腰子」傳聞等層出不窮，電詐活動更讓不少中國家庭損失慘重甚至家破人亡。

文章指出，以「四大家族」覆滅為標誌的中緬聯合打擊電詐成果，在多個層面意義都是十分重大。首先對於維護民眾生命財產安全和切實維護邊境安全穩定，中國有堅定決心，再加上中緬執法合作的雷霆行動，「即便勢力深厚如『四大家族』也只有覆滅這一個結局」。其次，中緬打擊電詐的執法合作「為其他國家起到了一定示範作用」，也勢必會對跨國電信網路詐騙犯罪分子產生震懾。第三，在打擊緬北電詐上，此前外界挑撥中緬關係的雜音以及不實消息很多，「這一成果也是對這些雜音最好的回應」。

文章強調，中緬邊境地區絕不允許有無法無天的「黑道家族」存在，任何人有這樣的企圖，不管他是什麼背景，都「勢必會遭到中緬兩國執法機關的重拳清理」。目前中緬的執法合作基本上打垮了主要詐騙團夥的組織體系和網路，「把電詐這一影響緬北地區發展的大毒瘤挖出來了，無論對緬北的發展還是雙邊正常活動的恢復都有幫助」。

文章還對緬甸局勢表態，指「中方絕對是最希望緬甸穩定和發展的，也願意與緬方一道維護中緬邊境和平穩定」，提到打擊電詐也不可能畢其功於一役，「中緬之間保持這種符合雙方共同利益的合作，就一定能讓電信詐騙犯罪分子無藏身之所，讓中緬邊境地區的安全穩定能長久保持」。