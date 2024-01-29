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中國恒大遭清盤 房市專家：意料之中 對市場雪上加霜

記者謝守真／即時報導
圖為台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民 。（記者謝守真／攝影）
圖為台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民 。（記者謝守真／攝影）

中國恒大29日早於香港高等法院進行清盤呈請聆訊之後，法官指恒大債務重組方案欠進展，資不抵債，終頒令恒大清盤。對於中國房市影響，台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民表示，恒大的破產清算「應該都在意料之中」，但當前中國房地產市場低迷，對於市場無疑是雪上加霜。

蔡為民接受本報採訪時指出，恒大集團創辦人許家印此前已被關了四個多月之久，基於此中國恒大的破產清算，應該都在意料之中。不過，真正受到衝擊的可能是債權人，以及借款給許家印的人或單位。這當中包括建材、建築、下游廠家，甚至一些活動策劃單位，「他們的這個錢，肯定是拿不回來了」。

蔡為民談到中國恒大是否能繼續蓋下去時說，「我判斷它（恒大）會有相當比例是可以順利進行的」。尤其在後續的交樓作業，現在「保交樓」對於中國政府而言「太重要了」。

他再稱，恒大涉及的家庭數量，至少是百萬級別的，所以必須要讓市場進入到一個相對穩定的狀態，恒大的這些項目啊，當然會有一定的，至少一半以上會透過保交樓的做法來處理。由於保交樓等於是進行整個債權、債務的風控，即純粹針對這個項目把它完工交付，所以跟恒大的外界問題或外債的這些債權債務關係，比較沒有太多關聯。

蔡為民再指，恒大事件已經一拖再拖，清盤「是為了讓債權人面對現實，也只能以破產清算的方式處理」。他認為，必須承認當前中國的房地產市場是處在相當低迷的狀況。儘管恒大的清盤雖然在意料之中，「但是對市場無疑是雪上加霜，即使意料之中」。

恒大集團 房地產 破產

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