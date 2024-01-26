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中商務部：今年加入CPTPP的條件會更加成熟

記者陳政錄／北京即時報導
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日表示，今年，中國加入CPTPP的條件會更加成熟。記者陳政錄／攝影
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日表示，今年，中國加入CPTPP的條件會更加成熟。記者陳政錄／攝影

中國近期，持續表達加入「CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」的強烈意願，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日表示，今年，中國將繼續在各個層級和CPTPP成員進行充分交流，並繼續對照高標準國際經貿規則，「我相信，今年我們加入CPTPP的條件會更加成熟」。

中國國務院新聞辦公室26日召開記者會，邀請商務部官員出席，王受文就中國申請加入CPTPP的進展做出上述回應。

王受文說，對加入CPTPP這件事我們非常重視，組織了相關部門、產業對CPTPP的所有條款進行評估，也對涉及的貨物貿易、服務貿易和投資方面的規則進行研究。結論是，我們完全有信心、有能力達到CPTPP所確定的高標準。

對於今年將採取哪些措施，他說，第一，中國將繼續在各個層級和CPTPP成員進行充分交流，包括利用G20、APEC這些多邊國際會議場合。 第二，去年對照高標準國際經貿規則，包括CPTPP規則，發布了《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由 貿易港試辦對接國際高標準推進制度型開放的若干措施》、《全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案》，如果取得了好的效果，也會進一步複製推廣。

王受文說，中國將對外繼續加強交流，對內加強試點和試驗。「我相信，今年我們加入CPTPP的條件會更加成熟」。

王受文還說，今年中國自貿協定談判議程更加豐富，將努力完成和東協自貿區3.0版談判，下周就要在杭州舉行談判。 也將完成與宏都拉斯的談判，與秘魯的自貿協定升級談判，繼續推動加入CPTPP和DEPA，還和海合會、紐西蘭、韓國、瑞士進行自貿談判或升級談判。

對於如何維繫外貿發展動能，中國商務部部長王文濤說，今年，中國外貿發展面臨的外部情勢將會更加複雜嚴峻，需求不振、世界經濟仍低迷、環境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升等，將做好四方面工作：抓緊推出新政策、加速培育新動能、助力開拓新市場、釋放進口新潛力。

王文濤說， 不但要擴大出口，還要擴大進口，把中國超大規模市場打造為世界共享的大市場，持續為國家經濟發展和全球經濟復甦注入新動能。

兩岸2021年9月先後申請加入CPTPP，去年6月，中國宣布已向CPTPP成員遞交加入的交流文件，有意願、有能力加入CPTPP。接著，近月中國商務部官員多次表態，繼續推動加入CPTPP。

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