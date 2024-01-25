「出不去了，媽」江西大火失聯學生最後的訊息曝光

江西新餘市渝水區一臨街店舖24日發生火災。（新華社）

江西新余沿街店舖周三（24日）發生火警，造成39人死亡、9人受傷，目前救援工作已全部結束。值得注意的是，火警對二樓一間教育培訓機構（補習社）造成嚴重影響，導致多名學生受困，當中一人在向母親傳送「出不去了」訊息後失去聯繫。

事故發生後，2名學生接受「中青報」訪問，提到是為了準備升學考試 ，和其他4名同班同學報名培訓班，這堂課是臨時加的，當天下午2點7分，老師在群組發訊息「沒來的同學抓緊時間」，沒想到發生火災，4名同學都命喪火窟。

學生透露，這間教室通往外界的出口有兩個。 一個隱藏在教室後面，在一扇窗簾背後，有個小窗，但「沒有開過」，他曾有一次試圖開窗，但窗戶邊緣「用膠帶黏起來了」。

另一個出口，是講台旁的一扇鋁合金小門。 門很窄，「一次只能過一個人」。 上課時，門經常是閉合的。 「如果有同學出去上廁所，也會隨手把門帶上」。

另據報導，家屬洪女士表示，就讀新余警官學院的兒子當日在起火大廈二樓一間補習班上課。下午3時25分，兒子給自己傳送了一段教師佈滿濃煙的影片，稱自己被困在教室，「着火了」、「出不去了」、「媽」，隨後便失去聯繫。

洪女士稱，自己隨即教兒子如何逃生，但已無法取得聯繫。其後，洪女士趕到救治此次火警傷員的新鋼中心醫院，門診外不少人在焦急等待，中途有孩子被推出來，家屬中有人號啕大哭。