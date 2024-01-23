南華早報：中國秘密實驗室模擬以超音速導彈攻擊美國軍艦

據南華早報報導，中國對美國航空母艦戰鬥群進行了模擬攻擊，圖為阿利伯克級驅逐艦於2014年9月出現在太平洋上。圖／取自U.S. Navy/Mass Communication

中美軍事角力戰再升級？香港 《南華早報》近日報導，中國一秘密實驗室針對如何使用高超音速導彈和衛星攻擊美國軍艦進行模擬，並指有關此測試細節出現在去年底一篇研究論文當中，而該論文是由中國科學家劉世昌帶領的團隊所撰寫，內容還寫到，包括中國的炮彈從大約從1,200公里外發射，爬升到約193公里的高度，然後再如雨點落到美國軍艦上。

南華早報19日報導指出，上述秘密實驗室被稱為電子資訊控制科學與技術實驗室（the Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory）位於四川成都，其致力於為中共解放軍 研究電子戰相關設備。該實驗室在此次模擬中，成功將解放軍結合使用電子戰和高超音速飛彈對美國軍艦執行的攻擊。

報導指出，上述單位已不是中國第一次進行相關模擬的實驗室。在2023年中北大學（前稱華北工學院）進行的模擬中，研究人員試圖用一系列高超音速飛彈壓倒美國海軍艦隊。不過，當時的模擬測試中並未使用太空 武器，且美國同時也偵測到了中國的飛彈。

報導引述劉世昌曾提到，「自古以來，制高點一直是戰爭的關鍵戰術」。而隨著戰爭觀念的演變和技術的進步，太空已成為世界軍事強國激烈爭奪的全新制高點。

此外，報導稱，在電腦的模擬中，中國的高超音速導彈得到了美國艦艇上眾多低軌道電子衛星的幫助。這些衛星發現來自美國艦艇的雷達訊號，然後發射了類似的訊號，藉以製造背景噪音並協助掩蓋導彈的位置。當導彈一旦到達距離目標約48公里以內，彈載干擾器即啟動，導彈進行末端機動來進一步突防直至目標被摧毀。

研究團隊在論文中還指出，中國正在「積極推進相關研究和應用」，且利用低軌衛星星座網進行外太空電子作戰，這已成為資訊戰的重要手段之一。

據了解，該論文以美國海軍阿利伯克級驅逐艦上使用的洛克希德馬丁公司所開發的「SPY-1D」雷達為基礎。該研究團隊人員認為，只需要兩到三顆低軌道衛星就足以攻擊一個航空母艦群，而僅由28顆衛星所組成的星座網就足夠支持對全球的攻擊。