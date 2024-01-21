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中國快遞業：一線壓力大、價格戰持續 今年將加劇分化

記者謝守真／即時報導
中國多家快遞公司2023年全年經營數據正式出爐，儘管全年數據整體呈成長趨勢，但各家公司相關經營數據的全年增速分化較為明顯。（中新社）
中國多家快遞公司2023年全年經營數據正式出爐，儘管全年數據整體呈成長趨勢，但各家公司相關經營數據的全年增速分化較為明顯。（中新社）

中國多家快遞公司2023年全年經營數據正式出爐，顯示全年數據雖然整體呈成長趨勢，但各家公司相關經營數據的全年增速分化較為明顯。還有不少一線從業人員反應，去年工作壓力增加、收入減少，業界仍處於低價競爭中。2024年產業競爭或許會加劇且分化明顯。

第一財經報導，中國知名快遞公司順豐、圓通、申通、韻達等近日公告2023年12月的經營數據。經統計，上述4家快遞公司2023全年經營數據顯示，4家快遞公司全年快遞產品收入與業務完成量呈現成長態勢。其中，2023年順豐速運物流業務全年營業收入最高，達人民幣1,911.49億元，較去年成長9.7%，速運物流業務完成量為118.99億票，較去年成長7.5%。

此外，數據顯示，圓通全年快遞產品營收為人民幣511.24億元，年增13%，業務完成量為212.04億票，較去年同期成長21.3%；申通全年快遞服務業務收入為390.99億元，較去年同期成長19.9%。全年完成業務量為175.07億票，年增35.2%；韻達快遞服務業務收入為446.11億元，較去年同期下滑2.6%。完成業務量為188.54億票，年增7.1%。

雖上述四家快遞公司業務完成量呈上升走勢，但在股價表現上過去一年幾大快遞公司都不算理想。從走勢看來，順豐、申通、圓通、韻達等快遞公司過去一年股價呈現持續下滑趨勢。

另，報導指出，自2023年以來各家快遞公司單票收入不斷走低，業界仍在進行價格戰，快遞公司發布的經營數據也反映了價格戰的激烈程度。以申通快遞為例，2023年1月至12月，申通快遞單票收入分別為2.7元、2.42元、2.41元、2.34元、2.21元、2.21元、2.15元、2.1元、2.11元、2.11元、2.2元、2.18元，幾乎呈現逐月下滑態勢。

快遞物流專家趙小敏認為，電商快遞公司從2023年開始分化，2024年可能進一步分化，例如中通可能利用市場份額的優勢進一步來拓展邊界。圓通可能會提高其產品溢價，同時加速發展其空運業務，並推動國際化業務。至於韻達，其業務量增速放緩，是否將有新措施來扭轉頹勢是市場焦點。申通由於利潤和業務增速出現倒掛，如何提升盈利能力是目前的難題。

另，有從業十年的業者表示，總結2023年快遞行業的變化，他認為是「行業越來越捲、派費越來越低、要求越來越嚴」。目前北京攬收端的價格戰已到小件發全額1.2元左右，除去快遞公司的面單費用、中轉環節、運輸費用等，最後給到派送端的費用並不多。對於單票收入較低的快遞員而言，只能選擇不送貨上門，而是透過大量派件來保證收入。

對於2024年的產業預期，上述業者認為受整個經濟狀況影響，電商對價格會更敏感，快遞費還會繼續下行。同時，產業競爭也會加劇，未來三年頭部快遞企業會加速整合。趙小敏則認為，今年快遞產業的分化年，不只國際化會進一步加速，快遞業的分化也會進一步加劇，弱勢企業一方面會失去市場份額，可能加速產業的併購重組。

據中國國家郵政局數據，2023年中國全國快遞業務量和業務收入成長迅速，分別完成1,320億件和1.2兆元，年比分別增加19.5%和14.5%，創下歷史新高。預計2024年中國快遞業務量、業務收入將分別完成1,425億件和1.3兆元，成長率維持在8%左右。

電商 郵政 利潤

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