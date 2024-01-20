中國全國政協主席要求委員「唱響中國經濟光明論」

中國全國政協19日在北京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧於會上要求政協委員「唱響中國經濟光明論」。（取自中國政協網）

新華社報導，中國全國政協19日在北京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧出席並講話，他於會上要求政協委員，宣傳闡釋好中共 中央大政方針和經濟政策，全面、辯証、長遠看待中國經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期，「唱響中國經濟光明論」。

據報導，王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平 經濟思想和中央經濟工作會議精神，深刻認識過去一年中國經濟發展的重大成就，深化對做好新時代經濟工作的規律性認識，自覺把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，「統一到中國式現代化這個最大的政治上來」，堅定做好經濟工作的信心和底氣，增強服務高質量發展的責任感和使命感。

王滬寧指出，要聚焦中央經濟工作會議部署的重點任務深入調查研究、積極協商議政、開展民主監督，助推中共中央決策部署落實落地。

他並強調，廣大政協委員要發揮自身優勢，把握好經濟運行規律和輿論傳播規律，宣傳闡釋好中共中央大政方針和經濟政策，全面、辯証、長遠看待我國經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期，唱響中國經濟光明論。

據報導，該座談會由全國政協副主席石泰峰主持，另還有全國政協副主席胡春華、王勇、梁振英、巴特爾、高雲龍、王東峰、朱永新等人出席會議，並有數位全國政協委員和專家出席、發言。

全國政協委員和專家苗圩、劉尚希、胡曉煉、顧學明等多人發言。大家認為，去年中國主要預期目標圓滿實現。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，促進國內國際雙循環，加大宏觀調控力度，防範化解風險，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。