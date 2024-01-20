我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

日本強震232死 輪島市逾70人住車內避難 恐罹經濟艙症候群

中國全國政協主席要求委員「唱響中國經濟光明論」

記者陳宥菘／即時報導
中國全國政協19日在北京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧於會上要求政協委員「唱響中國經濟光明論」。（取自中國政協網）
中國全國政協19日在北京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧於會上要求政協委員「唱響中國經濟光明論」。（取自中國政協網）

新華社報導，中國全國政協19日在北京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧出席並講話，他於會上要求政協委員，宣傳闡釋好中共中央大政方針和經濟政策，全面、辯証、長遠看待中國經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期，「唱響中國經濟光明論」。

據報導，王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平經濟思想和中央經濟工作會議精神，深刻認識過去一年中國經濟發展的重大成就，深化對做好新時代經濟工作的規律性認識，自覺把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，「統一到中國式現代化這個最大的政治上來」，堅定做好經濟工作的信心和底氣，增強服務高質量發展的責任感和使命感。

王滬寧指出，要聚焦中央經濟工作會議部署的重點任務深入調查研究、積極協商議政、開展民主監督，助推中共中央決策部署落實落地。

他並強調，廣大政協委員要發揮自身優勢，把握好經濟運行規律和輿論傳播規律，宣傳闡釋好中共中央大政方針和經濟政策，全面、辯証、長遠看待我國經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期，唱響中國經濟光明論。

據報導，該座談會由全國政協副主席石泰峰主持，另還有全國政協副主席胡春華、王勇、梁振英、巴特爾、高雲龍、王東峰、朱永新等人出席會議，並有數位全國政協委員和專家出席、發言。

全國政協委員和專家苗圩、劉尚希、胡曉煉、顧學明等多人發言。大家認為，去年中國主要預期目標圓滿實現。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，促進國內國際雙循環，加大宏觀調控力度，防範化解風險，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

中共 習近平

上一則

不想看…安徽春晚跳科目三 網：年夜飯吃臭豆腐

延伸閱讀

王滬寧要求政協委員「唱響中國經濟光明論」

王滬寧要求政協委員「唱響中國經濟光明論」
與女主播不倫被敲詐 四川寺廟住持遭撤政協委員資格

與女主播不倫被敲詐 四川寺廟住持遭撤政協委員資格
蘇起：兩岸談判路斷 和統最後一線希望剩美中談判

蘇起：兩岸談判路斷 和統最後一線希望剩美中談判
習近平：中國特色金融發展之路與西方模式有區別

習近平：中國特色金融發展之路與西方模式有區別

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴