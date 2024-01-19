人民日報：美國要停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號

台灣總統大選落幕後，包含美國國務院等多國政要紛表祝賀，人民日報「鐘聲」專欄20日對此發表評論文警告，美國等少數國家藉機做文章，嚴重干涉中國內政、侵害中國主權。敦促「相關國家」停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。（路透）

上周六台灣總統大選落幕後，包含美國國務院 等多國政要紛表祝賀，中共中央機關報人民日報「鐘聲」專欄20日對此發表評論文警告，美國等少數國家藉機做文章，發表所謂聲明，公然表示「祝賀」，嚴重干涉中國內政、侵害中國主權。敦促「相關國家」恪守一中原則 和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

文章表示，一中原則是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎。中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對以任何方式、任何藉口乾涉台灣事務。

文章指出，「個別國家」為了掩蓋、粉飾其乾涉中國內政、違反國際關係基本準則的錯誤做法，大肆操弄「話術」，企圖偷換概念、混淆視聽。文章並細數個別國家操弄的三大話術。

文章表示，話術之一是高談所謂「民主價值」，企圖打著「民主」旗號為「台獨」撐腰。「民進黨 當局」近年來與外部勢力相互勾連，極力兜售所謂「民主對抗威權」虛假敘事，刻意渲染台灣與中國之間的制度差異，這種假民主之名行「台獨」之實的做法十分危險。

文章強調，「兩岸制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

文章表示，話術之二是闊論「台海和平穩定」，卻無視當前台海和平穩定面臨的真正威脅。個別國家不斷虛化、掏空一中原則，從政治、軍事、經濟面同「台獨」勢力勾連呼應。這些國家只說維護台海和平，不講反對「台獨」分裂，只會助長「台獨」勢力挾洋自重、「倚外謀獨」的氣焰，必將給台海和平穩定造成更大破壞。

文章重申，一中原則是維護台海和平穩定的定海神針。「台獨」與台海和平水火不容。

文章表示，話術之三是宣稱維護「兩岸不受脅迫和壓力而和平解決分歧」。個別國家將「民進黨當局」塑造為「受害者」，助其在國際上博取「同情分」，並炮製所謂「兩岸不受脅迫和壓力而和平解決分歧」的說辭，是企圖阻撓中國政府和中國人民遏制「台獨」分裂活動。

文章強調，中方願繼續以最大誠意、盡力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

文章最後表示，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。我們敦促相關國家恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止同台灣一切形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，真心實意支持中國和平統一。

另外，中國外交部發言人毛寧19日在例行記者會上表示，截至目前，已經有100多個國家和國際組織公開重申恪守一個中國原則。她並一一細數表明上述立場的國家與組織，向他們表示高度讚賞。