中國衛健委：COVID-19疫情1月可能回升

中國官方表示，當前的呼吸道疾病仍以流感為主，但COVID-19疫情可能在本月出現回升。（歐新社）

中國官方表示，當前的呼吸道疾病仍以流感 為主，但COVID-19疫情 可能在本月出現回升，JN.1變異株大概率將發展成為中國優勢流行的病毒株。

中國國家衛健委今天召開新聞發布會。綜合中國青年報等媒體報導，衛健委新聞發言人米鋒說，元旦以來，全國醫療機構發燒門診接診量呈波動下降趨勢。當前的呼吸道疾病仍以流感為主，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染處於較低水平。醫療服務總體平穩有序。

中國疾控中心病毒所國家流感中心主任王大燕說，專家研判認為，中國將繼續呈現多種呼吸道病原交替或共同流行態勢，短期內仍將以流感病毒為主。

她說，受國外JN.1變異株持續輸入、國內流感活動逐漸降低和人群免疫水準下降等多因素影響，COVID-19疫情可能在本月出現回升，JN.1變異株大概率將發展成為中國優勢流行株。

另外，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，冬季是呼吸道疾病多發季節，包括甲流（A型流感）、乙流（B型流感）、新冠病毒（COVID-19）、腺病毒及支原體（黴漿菌）等，這些病原體感染後建立的免疫不持久，可以反覆感染。同時這些病原體沒有交叉保護性免疫，可以同時感染或交替感染。

世界衛生組織秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月10日表示，假期人群聚集、JN.1變異株等因素導致COVID-19去年12月在全球加速蔓延。

世衛組織2023年12月收到的新冠死亡病例報告近1萬例。與2023年11月相比，感染新冠病毒的住院患者人數2023年12月增加了42%，接受重症監護的患者增加了62%。