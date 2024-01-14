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美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

台大選落幕收各國賀電 中國這單位最忙 新聞稿發不停

台大選後美發賀電 引發中國外交部強烈不滿

記者謝守真／即時報導
美國國務卿布林肯在台灣大選後發表聲明祝賀賴清德勝選，引發中國外交部強烈不滿。（美聯社）
美國國務卿布林肯在台灣大選後發表聲明祝賀賴清德勝選，引發中國外交部強烈不滿。（美聯社）

美國國務院在台灣選後發出賀電，表示期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，一同追求共同的利益和價值。對此，中國外交部14日下午發布新聞稿表示，美方此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國外交部發言人稱，美國國務院就台灣大選發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

該發言人強調，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

新聞稿表示，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持『兩個中國』或『一中一台』、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落實處，停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。」

美國國務卿布林肯在台大選後發表聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，並表示美國期待與賴清德以及台灣各政黨的領袖，攜手合作，一同追求共同的利益和價值，推進台美長久以來的非官方關係。

賴清德 國務院 一中原則

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