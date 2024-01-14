安撫「小粉紅」？胡錫進：台灣選舉誰贏不是最重要的事

台灣大選結果揭曉後，中國內部出現不少「武統」聲浪。圖為總統當選人賴清德。（美聯社）

台灣總統大選結果揭曉後，中國內部出現不少「武統」聲浪，甚至批評官方的對台政策。對此，環球時報前總編輯14日發文批評這些看法是「短視、幼稚的」。他強調，台灣選舉 誰贏不是最重要的事，台灣問題應該讓專業團隊來拿主意。

針對當前台海局勢，胡錫進提出他的四點看法：

一、台灣問題沒有影響中國的經濟社會發展，而拿台灣問題當箝制中國發展的槓桿，這是美方破壞兩岸統一進程的最大目的之一。

二、台海的力量格局已經根本逆轉，過去的所謂「現狀」已被徹底打破，這最實質。另外，兩岸經濟也糾纏到了一起。

三、「說和平統一無望了，你怎麼知道？」胡錫進稱，「和平統一光靠台灣那些人的回歸意願？想什麼呢！力量和存在武力選項是和平統一的前提，民進黨 鬧得兇，不就是看到力量格局的大變遷害怕了嗎？」

胡錫進表示，「賴清德 選舉得手後，第一次講話不敢像之前那般囂張，不就是忌憚嗎？說實話，島內選舉這些對兩岸大格局來說，是事也不是事。中國的實力已經擺在這兒了，14億人完成國家統一的意志也擺在這裡，台灣地方選舉誰贏了，絕非最重要的事情。」

四、台灣問題這些年一來一去，這是博弈過程，但它的最大結果是中國不斷壯大，在台海的戰略主動權愈來愈是壓倒性的。2000年的時候，中國的GDP才是台灣的大約三倍，當現在已經是台灣20好幾倍的時候，中國真正擁有了以對我們最有利方式從容解決台灣問題的選擇，「台灣已經事實上被我們牢牢攥在了手心裡。」

胡錫進稱，「換句話說，怎麼樣解決台灣問題，如何協調它與中國崛起大進程的關係，已經真正由我們說了算。」

他指出，「台灣問題，我們大家有各種意見和表達，這很正常。但究竟怎麽出牌，必須要由負責專業團隊拿主意，我們大家的最後態度應該是堅定支持這個團隊。我們要相信他們的忠誠和智慧。」

胡錫進說，「在我看來，他們這些年堅決維護了國家利益，不斷拉出解決台灣問題的新戰線和新空間。博弈，就該是這個樣子，我們大家要把握大的格局和根本線索，決不能只看表面。」