美中關係緊張之際 微軟北京實驗室面臨質疑

微軟的北京據點發展成全球最重要的人工智慧實驗室之一。（路透）

美中關係緊張，微軟 公司(Microsoft )位於北京的先進研究實驗室面臨政治風險質疑。紐約時報10日報導，包括執行長納德拉(Satya Nadella)、總裁史密斯(Brad Smith)在內的微軟高層，過去一年都曾針對具有高度價值的北京實驗室何去何從有過辯論。微軟、蘋果公司(Apple)、特斯拉(Tesla)是極少數持續在中國保有研發據點的科技巨擘。

1998年，微軟在北京成立先進研究實驗室，當時環境不論對科技或對中國都充滿樂觀。微軟為實驗室聘請數百名研究員，投入語言、影像、人臉辨識等領域研發，還有後來演進成類似聊天機器人ChatGPT功能的人工智慧 (AI)技術。

微軟的北京據點發展成全球最重要的人工智慧實驗室之一，微軟共同創辦人蓋茲(Bill Gates)曾說，這座實驗室是借重中國大量優秀人才的好機會。

然而，美中兩國後來為了主導全球科技未來彼此較勁，四名現任及前任員工透露，執行長納德拉、總裁史密斯等微軟高層，過去一年都曾針對北京實驗室何去何從有過辯論。

消息人士透露，某些美國官員對微軟提出質疑，直指在中國維持一座800人規模的先進科技實驗室，是否經得起外界批判。微軟則回應指出，實驗室設有各種防範機制，限制研究人員參與某些帶有政治敏感的研究工作。

企業總部位於華盛頓州雷孟(Redmond)的微軟同時表示，微軟在加拿大溫哥華成立另一座實驗室，將把原本在中國的某些研究計畫轉移到溫哥華。消息人士說，雖曾討論關閉或搬遷北京實驗室的提議，但微軟高層認為在中國的研發工作應該持續進行。

率領微軟全球八座實驗室系統的微軟研究院(Microsoft Research)總監李彼得(Peter Lee，音譯)發表聲明指出，對於關閉亞洲的研究中心並沒有討論也沒有計畫，微軟將持續推動原訂研究議程。