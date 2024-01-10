我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

中國21歲女舞者張琳失蹤 德國芭蕾舞團發尋人啟事

記者黃國樑／即時報導
中國女芭蕾舞者張琳在德國漢堡失蹤。圖為德國漢堡芭蕾舞團首席舞者在其社群媒體上發布的尋人啟事。(取材自紅星新聞)
中國女芭蕾舞者張琳在德國漢堡失蹤。圖為德國漢堡芭蕾舞團首席舞者在其社群媒體上發布的尋人啟事。(取材自紅星新聞)

《紅星新聞》報導，北京時間1月9日深夜，德國漢堡芭蕾舞團首席舞者在其社群媒體上發布尋人啟事稱，該團21歲中國女舞者張琳，於當地時間上週五（5日）下午1： 30結束排練後失蹤，至今無法取得聯繫。

報導稱，1月10日上午，微博認證為舞蹈部落客的帳號「某兔RC」向紅星記者確認了張琳失蹤的消息。作為孩子們和家長口中的「兔子老師」，她長期為北舞芭蕾專業拍照，同時進行一些劇目知識的講座。

據「兔老師」說，「目前漢堡芭蕾舞團已經在當地報警，也與中國駐漢堡總領館聯繫了。」昨天便有朋友給中國駐漢堡總領館發去了郵件求助，也收到了總領館的郵件回覆。「總領館那邊說對這件事高度重視，已經聯繫了漢堡警方以及張琳的母親、朋友，並為張琳母親辦理赴德國的簽證提供幫助。同時，德國漢堡芭蕾舞團的團員們也在舞團週邊、張琳住處、上下班沿途等地方貼出了尋人啟事。」

「兔老師」告訴紅星新聞記者，她一路見證了張琳在芭蕾舞道路上的成長，2020年，時年僅17歲的張琳在瑞士獲得洛桑國際芭蕾舞比賽第4名時，自己也陪在她身邊。「張琳算是在我鏡頭裡長大的，從她附中三年級到畢業，我一直特別看好她。」

「張琳當年在洛桑（比賽）獲獎拿到獎學金，還是我力薦她選擇德國漢堡芭蕾舞團的。」「兔老師」稱，她當年也在德國留過學，知道漢堡路上的攝影機很少，擔心這種情況會不利於警方辦案。言談間她透出幾分自責。

根據「兔老師」回憶，張琳失蹤前在德國漢堡發展得很好，已在去年1月正式入職了漢堡芭蕾舞團，「這個孩子非常熱愛跳舞，她在漢堡芭蕾學校還沒畢業的時候，就被團長敲定畢業進團。入職舞團之後，也拿到了正式的工作簽證，而且一直有拿到新角色和新劇目的機會，失聯之前，她才剛剛演了新角色，生活和工作的狀態都非常正常。」

中國女芭蕾舞者張琳在德國漢堡失蹤。圖為她演出鏡頭。(取材自紅星新聞)
中國女芭蕾舞者張琳在德國漢堡失蹤。圖為她演出鏡頭。(取材自紅星新聞)

德國 工作簽證 社群媒體

上一則

太空競賽超俄趕美 中再射「愛因斯坦」衛星 觀測天體 卻被誤當飛彈

延伸閱讀

德國申請庇護者年增逾5成 2023年超過30萬件

德國申請庇護者年增逾5成 2023年超過30萬件
德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世

德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世
足球／竟被性感AI美女騙了 德國球員索要連絡方式成笑話

足球／竟被性感AI美女騙了 德國球員索要連絡方式成笑話
德國外長訪耶路撒冷 敦促以色列減緩軍事行動

德國外長訪耶路撒冷 敦促以色列減緩軍事行動

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒