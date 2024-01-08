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「洗米華」跨境賭博手法曝光 攬283名賭客投注逾3000億人民幣

記者黃雅慧／即時報導
溫州市中級人民法院近期揭露澳門賭王「洗米華」周焯華案的跨境賭博犯罪手法。（美聯社）
溫州市中級人民法院近期揭露澳門賭王「洗米華」周焯華案的跨境賭博犯罪手法。（美聯社）

綽號「洗米華」的澳門賭業大亨周焯華案於2023年1月在澳門宣判後，時隔一年，溫州市中級人民法院近期披露其跨境賭博犯罪細節。央視新聞報導，周焯華跨境賭博犯罪集團先後招攬283名陸籍股東代理組織大陸公民參與賭博或跨境網絡賭博，2015年到2019年境內賭客的投注量高達人民幣3000餘億元（約421.3餘億美元）。

澳門太陽城集團創辦人周焯華因涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，澳門法院於2023年1月18日裁定周焯華162項罪成，判18年有期徒刑。雖然周焯華等人之後提出上訴，最後法院仍在同年10月維持18年刑期的判決。

安以軒老公陳榮煉也捲入 被判14年

值得注意的是，藝人安以軒的老公、德晉集團前主席陳榮煉也被捲入該案，2023年4月在澳門初級法院宣判，判處34項罪成，包括1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪，數罪併罰合共14年徒刑。

安以軒（右）和老公陳榮煉昔日甜蜜景象。（取材自臉書）
安以軒（右）和老公陳榮煉昔日甜蜜景象。（取材自臉書）

據了解，浙江省溫州市中級人民法院2022年8月在庭審中披露周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹張寧寧等人所涉的三起案件，為澳門批捕及審判周焯華等人提供充實的證據，也直接推動了刑法修正案（十一）增設組織參與國（境）外賭博罪。該案件亦入圍了「新時代推動法治進程2023年度十大案件」的候選名單。

溫州市中級人民法院表示，周焯華2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台進行賭博活動。為了牟取巨額利益，周焯華以佣金、分紅為誘餌，利誘他人擔任代理。

浙江省溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示，要入股太陽城成為境內賭博代理，需要先繳納入股金港幣500萬元，每個月還需要完成至少港幣5000萬元的投注額。周焯華集團先後招攬283名大陸籍的股東代理，並通過這些代理在大陸境內組織、招攬大陸公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。

直播架在菲律賓 澳門帳戶透過地下錢莊轉錢

澳門特區檢察院起訴書也指出，以周焯華為首的犯罪集團涉嫌以澳門為基地在菲律賓架設非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」吸引大陸民眾為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用澳門公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得。

周焯華集團還在大陸境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債；為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。

王浩澤指出，該犯罪集團通過虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計人民幣11.6億餘元，非法獲利1700餘萬元，擾亂大陸金融市場秩序。此外，該犯罪集團還設立或通過大陸公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。

此前，有分析認為，大陸官方無法容忍太陽城集團將大陸賭客帶至其他國家賭博平台，並繞過大陸法規，特別是賭資流向越南、菲律賓和俄羅斯等地海外監管不嚴的地區，難以追蹤與徵稅，因此出手重力打擊。

安以軒（右）和老公陳榮煉昔日甜蜜景象。（取材自臉書）
安以軒（右）和老公陳榮煉昔日甜蜜景象。（取材自臉書）

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