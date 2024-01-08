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支付寶去馬雲化 評論：螞蟻朝上市之路更進一步

中央社台北8日電
圖為北京科博會上，參觀者走過螞蟻集團和支付寶的展區。（美聯社）
圖為北京科博會上，參觀者走過螞蟻集團和支付寶的展區。（美聯社）

阿里巴巴創始人馬雲放棄螞蟻實控權，旗下支付寶未來不再「姓馬」，改由集體決策；專家評論，支付寶去「馬雲化」甚至是去「螞蟻化」後，螞蟻金服距離上市的日子應該不會太遠了。

馬雲原本透過6家香港上市公司實際控制螞蟻集團，中國人民銀行（央行）2023年12月28日公告同意螞蟻旗下的支付寶公司變更為無實際控制人後，6家公司申報馬雲等4人的權益已「清零」。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，這一決定背後，是支付寶的母公司螞蟻集團的股權結構變動。也就是馬雲所持投票表決權從53.46%大幅降低為6.208%，馬雲也將不再是螞蟻集團的實控人，螞蟻旗下的最重要產品支付寶也相應地變更「主權」。換言之，支付寶也不再「姓馬」。

BBC指出，支付寶在中國互聯網金融版圖中舉足輕重，用戶達到10億，僅次於微信和抖音；商業用戶8000萬，僅次於同屬阿里系的淘寶；在金融應用程式（App）領域，按照每月活躍計算，支付寶常年位居中國第一。

2020年年末，螞蟻在港交所上市原已進入倒計時，但被突然而至的一紙官方叫停，「暫停」潛在募資規模370多億美元的上市計畫。此後，螞蟻開始經歷調查、罰款、整改等一系列動作。

此後，馬雲長期蟄居於海外，更少在媒體上出現，阿里巴巴和螞蟻集團的馬雲標籤也開始弱化。

中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會三家中國最主要的金融監管局，2023年7月指大型平台企業金融業務已完成整改，宣布對螞蟻集團及旗下機構處以人民幣71.23億元（約10億美元）罰款。

中國地方金融研究院研究員莫開偉撰文表示，支付寶經過這次重大轉變，未來將由單一一家股東公司控制向多家公司共同控制轉軌，未來的支付寶不屬於哪一家公司，而是由所有支付寶業務活動公司來共同控制和集體決策，事實上也可理解為支付寶的去「馬雲化」甚至是去「螞蟻化」。

莫開偉認為，「螞蟻集團將支付寶變更為無實際控制人，金融監管部門就有可能批准和通過螞蟻集團的上市申請，螞蟻金服距離上市的日子也應該不會太遠了。」

但仍有悲觀者稱，螞蟻重啟上市還遙遙無期。

因為中國上市管理辦法中有「董事、監事和高級管理人員不存在最近3年內受到中國證監會行政處罰，或者因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見等情形」。

支付寶 馬雲 螞蟻集團

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