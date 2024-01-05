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大搞「雅腐」 中國光大集團前董事長唐雙寧 被開除黨籍

世界新聞網／輯
中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧。（取材自澎湃新聞）
中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧。（取材自澎湃新聞）

中國中央紀委國家監委網站公眾號6日發布，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧因嚴重違紀違法，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予開除黨籍處分。

澎湃新聞報導，經查，唐雙寧利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查；以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批準購置樓堂館所、占用單位住房；在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；縱容、默許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式」服務；既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法占有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

國監委發布指，唐雙寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予唐雙寧開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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