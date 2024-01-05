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控中國對關鍵證人施酷刑 黎智英律師向聯合國申訴

中央社香港4日綜合外電報導
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，2023年12月18日在香港西九龍裁判法院正式開審。歐新社
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，2023年12月18日在香港西九龍裁判法院正式開審。歐新社

香港民主派大亨黎智英的律師今天表示，他們認為一名黎案關鍵證人在提供定罪證據前遭到酷刑對待，已為此向聯合國酷刑專家提出申訴。

76歲的黎智英（Jimmy Lai）是現已停刊的挺民主報紙「蘋果日報」創辦人，也是批評中國共產黨的主要人物。根據中國2020年實施的港區國家安全法，黎智英面臨兩項與串謀勾結外國勢力有關罪名。

路透報導，黎智英2日出庭時，對相關指控拒不認罪。

黎智英的法律團隊表示：「這項申訴對正在審理中黎案的關鍵控方證人李宇軒所受待遇，及其對黎智英審判的影響表達嚴正關切。」

聲明補充說：「有可靠證據顯示，李宇軒是在中國的監獄中遭受酷刑後，承認涉嫌和黎智英合謀勾結外國實體，危害國家安全。」

聯合國針對酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰 （Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment）特別報告員愛德華茲（Alice Jill Edwards）並未立即發表評論。

路透也未能立即聯繫上香港當局尋求置評。

檢方指控黎智英與民運人士李宇軒共謀。中共當局2020年8月攔下一艘據信是要開往台灣的船隻，李宇軒是船上12人之一。

黎智英案審判結束後，李宇軒預計也將因違反港區國安法遭判刑。

美國和英國呼籲立即釋放黎智英，稱他的審判是出於政治動機。

香港當局對黎智英無法享有公平審判的說法提出異議，稱法律之前人人平等，還說港區國安法在2019年的大規模抗議後，為香港帶來了穩定。

黎智英 香港 港區國安法

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