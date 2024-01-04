每月數十名赴美人員被遣返 中外交部批：歧視性執法

中國外交部今天表示，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被強制遣返，指美方做法是典型的歧視性、政治性執法，中方對此強烈不滿。（美聯社）

中國外交部今天表示，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被強制遣返 ，指美方做法是典型的歧視性、政治性執法，中方對此強烈不滿。

近月多名中國留學生 近期入境美國時遭到長時間盤查，並被檢查手機、電腦等隨身電子設備，一些學生的簽證 被註銷，並被告知5年內不得入境美國。

綜合媒體報導，中國外交部發言人汪文斌今天在記者會上答覆媒體提問，指長期以來美方出於政治目的，對持合法有效證件和簽證的中國赴美留學生濫施打壓、迫害，動輒盤查、關押、逼供、誘導甚至遣返。近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被美方強制遣返。

汪文斌稱美方的做法是典型的選擇性、歧視性、政治性執法。中方對此強烈不滿，堅決反對。敦促美方將歡迎中國留學生的表態落實，撤銷錯誤的行政命令，停止以國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學者、學生安全和合法權益。

中國環球時報今天報導，有中國留學生日前入境美國時遭到「無端粗暴盤問」甚至遣返。

報導舉例，T姓留學生為耶魯大學博士生，畢業於北京某一流大學。2023年12月19日，T某自中國返美，在華盛頓杜勒斯機場入境。機場海關將他帶往「小黑屋」盤查長達8小時，盤查結束後，T某即被告知他的留學F1簽證已被註銷，且5年內不得入境美國，但並未告知註銷原因。

另一名M姓留學生2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心展開研究，2023年11月22日，也在杜勒斯機場入境時被盤查，被詢問科研計畫是否與中國政府、軍方和重點實驗室有關等，M某同樣被執法人員告知F1簽證已被註銷。