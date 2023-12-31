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上海外灘跨年不辦燈光秀 南京路商圈仍湧現人潮

中央社上海31日電
上海外灘與鄰近的南京路步行街商圈，從31日下午開始就湧現人潮，可以眺望東方明珠塔的外灘觀景台上更是人山人海。(中央社)
上海外灘與鄰近的南京路步行街商圈，從31日下午開始就湧現人潮，可以眺望東方明珠塔的外灘觀景台上更是人山人海。(中央社)

今年上海外灘仍然不舉辦跨年燈光秀，然而這並不影響民眾興致。下午開始，外灘及鄰近的南京路商圈湧現人潮，大批警察與武警出動維持秩序，附近的地鐵站更宣布晚上8時起關閉。

即將跨入2024年，雖然官方已經預先宣布，上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區31日晚上不進行光影秀、不舉行倒數計時活動，進行安全管控，然而今天下午開始，上海各地商圈、鬧區仍陸續出現外出跨年、享受歡慶氛圍的民眾。

其中，上海外灘與鄰近的南京路步行街商圈，從下午開始就湧現人潮，可以眺望東方明珠塔的外灘觀景台上更是人山人海。由於人潮太多，上海警方與武警出動維持秩序，除了沿路廣播提醒注意事項外，並以人牆將不同方向的民眾區隔，以達到分流的目的。

此外，周圍的南京東路、豫園兩個地鐵站也宣布從今晚8時開始關閉，列車過站不停，藉此舒緩人潮。

另根據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，為了吸引到南京路商圈跨年的消費者，南京路的商家各顯神通，推出花式行銷， 除了延長營業時間到午夜0時外，也推出不少促銷活動。

除了外灘與南京路商圈外，在上海新天地、田子坊、巨鹿路等商圈，警方也加強餐飲娛樂場所聚集地的巡邏，維護現場秩序和人流管控。此外，雖然官方沒有安排跨年活動，然而在上海多個樂園、表演場館與寺廟，也有舉行各式不同的跨年派對、音樂節目與祈福活動。

根據中國國家應急管理部28日發布「元旦假期安全提示」，要求各地關注集會活動安全，表示元旦假期，節慶、旅遊、娛樂等活動增多，人流物流聚集，需加強「跨年夜」等重大集會活動安全管控，防範人員密集場所火災和踩踏等事故。

上海外灘不舉辦跨年燈光秀，然而這並不影響民眾興致。31日下午開始，鄰近外灘的南京...
上海外灘不舉辦跨年燈光秀，然而這並不影響民眾興致。31日下午開始，鄰近外灘的南京東路地鐵站湧現人潮。(中央社)

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