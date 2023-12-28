CNN：中國經濟經歷悲慘一年 2024可能更糟

CNN報導，儘管中國經濟存在許多問題，例如房地產危機、消費疲軟和青年失業率高；但大多數經濟學家認爲，這個世界第二大經濟體今年將實現官方目標的5%左右成長率。（新華社）

外界原本預期，中國經濟今年會快速復甦、重拾全球成長引擎的角色。然而它卻停滯不前，甚至被國際貨幣 基金（IMF）等機構指稱是「拖累」世界產出。

CNN報導，儘管中國經濟存在許多問題，例如房地產 危機、消費疲軟和青年失業率高；但大多數經濟學家認爲，這個世界第二大經濟體今年將實現官方目標的5%左右成長率。

不過，這仍然低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 前中國10年來平均6%以上的經濟成長率。經濟學家並表示，2024年看來越來越不樂觀，且中國此後可能將面臨數十年的經濟停滯。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員史劍道（Derek Scissors）說：「中國經濟2024年面臨的挑戰將不是國內生產毛額（GDP）成長率，這很可能仍會在4.5%以上；挑戰在於此後只會往下走。」

他警告，中國如果沒有採取重大的市場改革，可能會陷入經濟學家所稱的「中等收入陷阱」（middle income trap）。這指的是新興經濟體在迅速成長脫離貧窮後，卻困在未能達到高收入水準的處境。

中國自1978年重新向世界開放後，幾十年來一直是全球成長最快的大型經濟體之一。從1991年到2011年，中國經濟每年成長10.5%。

2012年習近平就任國家主席後，中國成長速度放慢；但在截至2021年的10年間，平均每年成長率仍有6.7%。

然而史劍道指出，「2020年代後半段…（中國）經濟成長將放慢」，理由是陷入困境的房地產行業進行修正，同時間中國人口萎縮。

國際貨幣基金也對中國經濟較長期展望持更悲觀看法，11月預測中國經濟今年將成長5.4%，此後至2028年成長率將逐漸降至3.5%，不利因素包括生產力疲軟和人口老化等等。