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一晚要價千元 上海寶格麗酒店以逾3.4億元售出

記者黃雅慧／即時報導
上海寶格麗酒店自十月掛牌出售，賣方華僑城近日公告已找到買家，由江蘇金峰水泥以人民幣24.3億元（約3.4億美元）買下。（取材自上海第一財經）
上海寶格麗酒店自十月掛牌出售，賣方華僑城近日公告已找到買家，由江蘇金峰水泥以人民幣24.3億元（約3.4億美元）買下。（取材自上海第一財經）

受到境外客減少，上海寶格麗酒店在十月掛牌出售引起市場熱議，在掛牌兩個月後，賣方華僑城近日公告已找到買家，由江蘇金峰水泥以人民幣24.3億元（約3.4億美元）買下。外界認為，在外資謹慎投資下，中國現金流仍充裕的企業正在伺機抄底。

第一財經報導，華美首席知識專家趙煥焱分析，從金峰水泥角度來看，雖然酒店並非其主業，但如果是優質五星級酒店資產，依然是有價值的。他稱今年消費復甦明顯，酒店行業的價格和入住率都有明顯提升，關鍵是寶格麗的品牌有很大溢價，買方必然是看重整體項目的保值和未來發展。

每日經濟新聞報導，戴德梁行華東區資本市場部執行董事盧強認為，該筆交易充分說明，中國國內各種資本正關注本次周期中一線城市抄底機會，以前市場上很難買到的頂級豪華酒店、很難出現在市場上的上海物流數據中心項目、散賣住宅公寓以及打折的頂級地段寫字樓，也會陸續看到市場成交。

據了解，金峰水泥是江蘇省最大的水泥生產企業、也是中國全國最大的單個水泥生產基地。公司官網顯示，其年水泥生產能力2,000萬噸。廠區佔地面積150公頃，固定資產規模達人民幣60.8億元。

事實上，金峰水泥近期陸續出手高檔物件，該集團在九月份，以人民幣16.43億價格收購了上海虹口喜來登酒店。

華僑城在10月11日公告以不低於人民幣24.3億出售上海寶格麗酒店，並透露此次出售資產將令集團盤活其資產、加速資產周轉，交易產生的現金流入可用於償還貸款及借貸，並可降低集團的計息負債及實現投資收入。該舉引發熱議，認為在境外客持續減少下，衝擊到中國高端酒店收入。

公開訊息顯示，上海寶格麗酒店的客房價格維持高點，大部分客房的常規價格均在一夜人民幣6,000多元～8,000多元（約844美元至1126美元），為一般五星級酒店客房價格的至少3至4倍。該酒店最貴的套房每晚價格更是超過人民幣20萬元（約2.8萬美元）。27日旅遊平台顯示，目前上海寶格麗酒店的每晚價格依然超過人民幣6,000元。

中國國際品牌酒店陣營中的萬豪、希爾頓和洲際財報顯示，2023年上半年年增率紛紛上漲，增長情況分別為22.58%、25.04%和24.10%。

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