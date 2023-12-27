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選民評任期關鍵字：川普「復仇」、拜登「沒有」

再批美國防授權法案 中國人大外委會稱違背拜習會共識

中國新聞組／即時報導
2023年11月15日，中國國家主席習近平（左）出席美國總統拜登（右）為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。 路透
2023年11月15日，中國國家主席習近平（左）出席美國總統拜登（右）為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。 路透

美國總統拜登日前簽署2024會計年度國防授權法案（ＮＤＡＡ），包括擴大美台軍事合作等內容，北京方面繼中國外交部、國台辦等部會相繼表態後，中國全國人大外事委員會今天也就美國上述法案「涉華消極條款」表態，抗議層級提高。

中國全國人大外委會發言人許東直指，該法案有關涉華消極條款，大肆操弄涉台問題，鼓吹對華戰略競爭，渲染「中國威脅」，推動對華關鍵領域「去風險」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全發展利益，嚴重違背中美兩國元首舊金山會晤（拜習會）共識。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

許東稱，任何把台灣從中國分裂出去的圖謀，都違背中國的民族大義，中國人民決不答應。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾。

他重申，「中國終將統一，也必然統一」，任何「以台制華」的玩火挑釁行徑注定失敗。

許東還稱，中國始終堅持走和平發展道路，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，中國人民追求美好生活的權利神聖不可侵犯。美方法案有關條款罔顧事實，鼓吹「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，肆意將經貿、科技、文化等問題政治化，妄圖人為阻斷中美正常交流合作，這種做法不得人心、違背正義，也不符合任何一方的利益。

他呼籲中美雙方應相互尊重、和平共處、合作共贏是中美共同努力的方向。「我們強烈敦促美方摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核心利益問題上鋌而走險」。許東喊話，美方應該與中方相向而行，以實際行動落實好中美元首舊金山會晤達成的重要共識。

舊金山 拜登 拜習會

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