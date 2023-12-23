中增發4.4兆國債第二批用於防洪 累積下派金額已超8成

中國宣布增發國債1兆元人民幣，近日第二批項目清單已下達，前兩批項目國債金額累積已超過8,000億元。（路透）

中國宣布增發國債 1兆元人民幣（約1402億美金），近日第二批項目清單已下達，共計超過5,600億元，涉及9,600多個項目。截至目前，前兩批項目國債金額累積已超過8,000億元（約1121億美金）。

新華社報導，發改委23日發布消息，近日商有關部門下達2023年增發國債第二批項目清單。

發改委有關負責人指出，第二批清單用於以海河、松花江流域等北方地區為重點的骨幹防洪治理工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造及重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升工程、重點自然災害綜合防治體系建設工程等領域項目。

該負責人表示，計畫的建設實施對加速完善中國防洪工程體系、緊急管理體系，系統化提升防災減災救災能力，更好保障人民生命財產安全具有重要意義。

該負責人強調，將加快資金撥付使用，盡快形成實物工作量。目前兩批項目清單合計金額已超過8,000億元，1兆元增發國債已大部分落實到具體項目。

本月稍早，財政部 門下派首批國債，資金共計2,379億元。其中用於災後重建和提升防災減災能力的補助資金1,075億元、東北地區和京津冀受災地區高標準農田建設補助資金1,254億元、重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金50億元，將用於45個氣象基礎設施項目建設。

中國中央財政今年第四季增發國債1兆元，作為特別國債管理，將透過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災弱點。中國全國財政赤字將由3兆8,800億元增加至4兆8,800億元，赤字率估將從3%提高至3.8%左右。