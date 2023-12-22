中國網路管制再升級 將嚴打蹭熱度、帶節奏、水軍造謠

大陸公安部22日放話，將對造熱點、蹭熱點、帶節奏的網紅「大V」（經認證網紅），以及藉機進行造謠引流牟利的「網路水軍」團夥，依法「嚴厲打擊」。(路透資料照片)

阻絕「流量為王」，中國網路管制再升級。中國公安部22日表示，將對造熱點、蹭熱點、帶節奏的網紅「大V」（經認證網紅），以及藉機進行造謠引流牟利的「網路水軍」團夥，依法「嚴厲打擊」。

央視報導，中國公安部相關負責人在22日召開的記者會上表示，網紅大V具有較強的網路影響力，公安機關將會同相關部門，依法依規推動產業規範發展。

一是緊盯網路謠言線索，對編造傳播假訊息進行「造熱點」「蹭熱點」「帶節奏」的網紅大V，以及藉機進行造謠引流牟利的「網路水軍」團夥，依法嚴厲打擊，並依法依規採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。

二是推動建立違法帳號「黑名單」制度，擠壓造謠傳謠活動生存空間。

三是針對重點網紅大V群體，主動宣講相關法律法規，教育引導網絡大V遵紀守法、抵制謠言。

此外，網路平台也須承擔起網路安全主體責任，公安機關將強化源頭治理，壓實平台責任。

一是對網路謠言案事件頻傳、實名制落實不到位、產品風險漏洞多的網路平台，採取提醒、約談、限期整改等措施，對整改不力的依法依規嚴肅查處。

二是充分動員網路企業、產業協會、網民志工、科研院所等共同參與網路謠言亂象治理，推動糾治自媒體、電商 、文娛等領域「流量為王」的價值取向。

三是逐步探索建立黑名單制度，並從單一平台向多平台、全平台推廣，限制造謠傳謠劣跡人員從事內容生產行業。

公安部此番表態，加上先前微博 要求擁有百萬粉絲的大V在10月底前、擁有50萬以上粉絲在12月底前必須完成「前台實名」等措施，顯示中國網路輿論監管正在升級。

美國之音先前報導，當時留言贊成大V實名的贊成者即認為，平台太容易造謠了，「事情有個引用出處，要好靠譜得多」。反對者則認為，前台實名容易造成隱私洩漏，鉗制用戶的言論自由。

中研院社會所研究員林宗弘向美國之音分析，中共 網絡管制基本上都是以「維穩」作為最高目標，所有的網路政策都是以社會控制為前提。也就是說，中共擔心網絡上的意見領袖可能會發表一些批評政府的言論，影響到民眾對中共的觀感，造成社會維穩上面的問題，因此給予實名制要求。