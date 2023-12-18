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邊境直擊中國走線人被關荒漠拘留營 生存嚴峻挑戰

福斯新聞：拜登女兒艾希莉‧拜登欠稅五千元

復甦壓力大 中國抓回5000外逃經濟犯、減少損失2800多億

特派記者陳政錄／北京即時報導
「百名紅通人員」郭潔芳回中國投案。(取材自中紀委國家監委網站)
「百名紅通人員」郭潔芳回中國投案。(取材自中紀委國家監委網站)

經濟復甦承壓下，中國當局近年強化對外逃經濟犯罪嫌疑人的緝捕力度，中國公安部昨發布，自2017年中共19大以來，中國全國公安機關已從一百多個國家及地區，緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人5000多名，挽回經濟損失人民幣2800多億元（約合393億美元），其中「百名紅通（紅色通緝令）人員」14人。

中國公安部昨指出，近日中國全國公安經偵工作座談會在江蘇召開，會議強調聚焦提升專業戰鬥力、推動經偵工作現代化目標，為創造安全穩定的經濟社會環境作出貢獻。會議並稱，近年來，中國全國公安經偵部門全面推動打擊犯罪、防範風險、維護穩定、服務發展各項工作，取得顯著成效。

在中國經濟成長放緩的背景下，強化跨境資本管控、稅務查處，緝捕逃到海外的經濟犯罪嫌疑人並追回贓款，被視為中國經濟維穩的重要手段。

而所謂「百名紅通人員」，是指國際刑警組織中國國家中心局於2015年公布的一百名被國際刑警組織列入紅色通緝令名單者，均為涉嫌犯罪的外逃中國國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員等。

其中，今年6月因涉賄被通緝，曾是廣東省廣州市交警的郭潔芳投案，是中國第62名歸案的紅通人員，在她之前，第61名為中國農業銀行江陰要塞支行前行長孫鋒，案件已於今年四月開庭，檢方指控他因投資虧損，以假借轉貸款等名義，騙取人民幣8000多萬元，並將其中4000多萬元轉移至境外。

通緝 貸款 投資

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