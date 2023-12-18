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馬雲對兩件事興趣濃 全新布局「一米八」正式亮相

記者謝守真／即時報導
18日，由阿里巴巴創辦人馬雲間接持股，並被市場視為馬雲新投資動向的新農業品牌「一米八」在杭州正式亮相。而該公司的董座則由螞蟻集團前行政總裁兼合夥人胡曉明出任。（美聯社）
18日，由阿里巴巴創辦人馬雲間接持股，並被市場視為馬雲新投資動向的新農業品牌「一米八」在杭州正式亮相。而該公司的董座則由螞蟻集團前行政總裁兼合夥人胡曉明出任。（美聯社）

阿里巴巴創辦人馬雲的一舉一動都備受各界關注，如今其布局的全新農業品牌「一米八」正式亮相。中國媒體指出，「一米八」農業科技公司18日在杭州正式亮相，並由螞蟻集團前執行長兼前合夥人胡曉明擔任「一米八」的董座及兼任首席品控官。

據胡曉明微博消息，他透露，「一米八」的使命是「讓農業因技術創新更美好」，希望透過技術創新來提升農業的效率，為消費者提供更好的高品質食材，讓農民能夠獲得更高的收入。

胡曉明表示，公司命名為「一米八」，是源自馬雲參與農業的一個初心，即是「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。他期盼，這個理念能給大陸的農業和食品工業，以及其公司帶來希望和目標，在提供好食材的同時，也確保對環境友好。

第一財經指出，從螞蟻執行長和阿里巴巴的公益崗位離開後，胡曉明投身產業的選擇，似乎與阿里巴巴創辦人馬雲的農業藍圖不無關係。而馬雲在卸任阿里巴巴董事長後，對「農業」和「吃」表現出濃厚興趣，曾先後在荷蘭、日本、泰國等地考察農業相關科研技術項目，並曾表示「接下來自己的時間和精力會完全投入農業領域」。馬雲近年公開的行程亦與農業相關。

另，據星島日報指出，胡曉明與團隊籌備「一米八」長達兩年時間，並為此跑了12個國家的35個城市，考察至少107家企業、科研院或水產市場等。胡曉明提到，科學養殖可管控品質，更可比野生更優質，而「一米八」第一個專注海洋優質蛋白的公司「一米八海洋科技」亦已正式成立，並發布兩款產品，包括舟山嵊泗列島鮮活貽貝和溫州南麂大黃魚，其中貽貝產品早前在盒馬首發。「一米八」未來將會定期向社會公布產品質量報告和種養殖環境報告。

公開資料顯示，「一米八農業科技（海南）」於5月26日成立，經營範圍包括種畜禽經營、農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等。而「一米八海洋科技（浙江）」於7月20日成立，主要從事新興能源技術研發、離岸風電相關系統研發、太陽能發電技術服務、風力發電技術服務、儲能技術服務、生質能技術服務、海洋工程平台裝備製造及海洋工程裝備銷售等。

值得注意的是，上述兩間公司的控股股東均為今年3月在香港成立的「1.8 Meters Technology」，其核心管理團隊除胡曉明之外，還有前螞蟻金服投資部總監丁銘、前螞蟻集團資料視覺化方向負責人林志峰，以及前阿里巴巴人力資源資深總監龔玉萍等人。

馬雲 螞蟻集團 投資

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