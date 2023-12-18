教授拒刷臉「跨欄」進出北大 保安滿校追…惹爭議

疫後北京多間大學實際上仍實施封閉式管理，事件也引發大學校園該不該開放的熱烈討論。（圖／取自微博）

北京大學工學院副教授李植近期撰文分享了自己繞過北大安保系統，「跨欄」進出校門的經歷，引發網友熱議。有網友支持李植，「大學校門應該打開」；也有網友批評，「建議你挑戰制度，別為難保安」。疫後北京多間大學實際上仍實施封閉式管理，事件也引發大學校園該不該開放的熱烈討論。

李植本月12日至15日在問答網站「知乎」發表了多篇文章。他說北大現在進出校門要刷臉，但是他沒有授權學校使用他的人臉識別 訊息，進出學校需要門衛查驗工作證後放行，由於要耗時十幾秒，他往往直接跨過閘機欄杆進校門，門衛大都認識他，一般不會攔截。

但最近一天入校時，保安在校園裡追了他半天，跑步沒追上又騎了單車來追。最後李植向保安出示工作證。而在出校時，又被門衛攔住要求刷臉，最後他又是跨欄出校。

根據李植的文章，北大校園出入要查證件始於2008年。「門衛管理制度給師生造成了很大不便，上下班高峰時，北大東門的閘機前常常排起長隊」，他認為，這種模式不適用於大學，「連出門也要管，毫無必要」。

文章在微博微信 廣為流傳，讓中國的大學校園該不該開放的話題再度被熱議。新冠疫情 之後，自今年7月，北大等多間高大學續打開大門，為近四年來再次恢復校園參觀預約通道。

但現在要進入中國的大學校園參觀還是要提前預約，且有名額限制，進入校園的時間段也有嚴格規定。這導致北大、清華開放預約的參觀票經常「秒光」，還因此出現「黃牛」兜售現象。

大學設置圍牆到底有沒有必要？東南大學青年首席教授孫文文說，「圍牆沒有錯，也禁錮不了思想」，她認為關鍵是要突破無形的牆，打造真正意義上的開放型大學。人民大學教育學院教授胡娟則表示，「公立大學的校園是公共資產，是社會性資源」，她強調大學校園的開放符合公共資源利用原則，是大學應承擔的義務和責任。