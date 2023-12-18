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中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

記者陳言喬／即時報導
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

中國頂尖的年輕科學家近來接連突發過世，今天（18日）再傳出中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠過世，年僅51歲。網友稱有關單位要增強警惕性，要加強對頂尖科學家的保護。

中國這半年來至少已「走了」3名頂尖的年輕科學家，包括7月1日，38歲的智慧指揮領域著名青年專家學者馮暘赫車禍死亡；全球人臉識別技術「開拓者」的中國商湯科技創辦人湯曉鷗，12月15日「因病救治無效」過世，享年55歲；加上今天傳出死訊的周光遠，網傳他因車禍死亡。

中國網上多人質疑，最近這段時間，中國的教育界和科研損失了數位優秀的人才，他們的年齡都在50多歲，遠沒有達到人均壽命，但卻一個個離開人世。網友稱，有關方面必須保護各領域頂尖科學家，他們的離去對國家的損失太大。許多科研人員死亡大多數是車禍，是有意而為之的還是巧合？也啟人疑竇。

中科院大連化學物理研究所今天發布訃聞，周光遠於12月16日上午在吉林長春不幸逝世。公開資料顯示，周光遠主要從事生物基聚酷、特種工程塑料的合成與應用技術研究，歷任中國科技部863新材料領域專家、重點研發計畫材料領域專家、面向2035材料領域專家，中國工程院面向2035高性能高分子材料領域戰略研究專家。他承擔過多項科技部、科學院、國防科工局專案，發表了80多篇論文，申請和授權專利130餘項，這些專利轉化率超過60%，意味著他有70多項專利都已經落地應用，產生價值。

早前幾天，被稱為全球人臉識別技術「開拓者」的中國商湯科技創辦人湯曉鷗，也在本月15日死亡。商湯科技稱，湯曉鷗「因病救治無效」，但詳細死因不明。

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