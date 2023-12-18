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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

又1媒體稱秦剛已被中共處決 涉洩密已70人被捕

中央社／北京18日綜合外電報導
中國前外長秦剛生死成謎，有媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)
中國前外長秦剛生死成謎，有媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

有媒體披露中國政府整肅火箭軍部隊，迄今已逮捕至少70人。儘管是為肅貪，但當局擴大調查的另一主因，是包含前外長秦剛在內的要員與高階將領疑將飛彈機密洩予美國。

獨立新聞網站「亞洲哨兵」（Asia Sentinel）宣稱它們從多個消息來源獲悉，中國國家主席習近平今年3月訪俄時，俄國總統普亭向他透露共軍火箭軍（戰略飛彈部隊）機密外洩美國一事中，中國前外長秦剛扮演重要角色。秦剛7月25日已被免去外長一職且神隱至今。

「亞洲哨兵」指出，秦剛最後一次露面是在6月25日，而時任火箭軍司令員李玉超幾乎是在同一時間被捕，加深各界懷疑秦剛落馬疑與火箭軍遭調查有關。

加拿大地緣政治諮詢公司Cercius Group分析師告訴「亞洲哨兵」：「截至目前，在針對火箭軍的大範圍調查中已有大約70人被帶走，考量到火箭軍在採購、後勤等出現腐敗問題，想釐清火箭軍這波整肅的結果還為時過早。」

另一名分析師表示，飛彈機密落入華府後，中國政府將耗費數兆人民幣將飛彈系統重新來過，這筆巨資本可用於改善人民生計。

「亞洲哨兵」稱它們10月26日披露習近平10月24日親自下令免除秦剛的國務委員職務，同時免去李尚福的國防部長和國務委員職務。Cercius Group分析師解釋，

李尚福已遭有關單位拘留，就相關合約和供應商問題訊問，以供解放軍在採取任何軍事行動前，先清查手中的飛彈與高科技武器。

兩名消息人士告訴「亞洲哨兵」，秦剛數月前已遭處決，但這番說法無從核實。除兩名消息人士外，有一名教授認為秦剛不是被處決，就是無期徒刑下獄。

這名教授說：「我們可能再也見不到老秦和他的緋聞女友（傅曉田）了。他們少說也是無期徒刑起跳。」

秦剛 火箭軍 李尚福

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