自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

中國商湯科技創辦人湯曉鷗病逝，享年55歲。湯曉鷗的病逝官宣消息惹來多方猜測，認為死因不單純，先有傳言指其跳樓身亡；又有推測指其捲入上海利益糾紛或獲利太多觸怒黨高層，恐是被滅口。

湯曉鷗身亡消息一度在社群瘋傳，傳言其跳樓身亡；商湯科技微信公眾號16日發布訃告表示，湯曉鷗因病救治無效，於15日晚間11時45分離世。

官方說明湯曉鷗因病逝世，卻未澆熄各方對於湯曉鷗死因的猜測。

獨立時評人蔡慎坤16日晚於X平台（推特前身）撰文指出，「湯曉鷗無疾而終很蹊蹺也很詭異」，舉凡與商湯科技和電腦視覺科研圈有交集的人，都在猜測湯曉鷗真正的死因。

蔡慎坤綜合多方推測表示，恐是商湯吃了政府太多資源，又瘋狂收割股民，結果拿出來的東西政府不滿意，幾個創辦人短時間內人均撈了好多個億，「最終惹怒了龍顏」；還有一種可能是，湯曉鷗捲入了上海高層政經利益紛爭，最終被滅口了，「究竟是什麼原因導致湯曉鷗無疾而終，或許永遠不會再有真相」。

蔡慎坤提出資料指出，商湯科技於2020年底完成了Pre-IPO輪募資，投資者主要為中資機構，估值約達120億美元；商湯集團於2021年12月30日在香港 證券交易所掛牌上市，首日股價漲逾23%。

「人道中國」創辦人周鋒鎖17日上午於X平台撰文表示，湯曉鷗離奇去世，應該不是夢中離世這麼簡單。作為中共人臉識別技術世界領先的始作俑者，商湯科技因為侵害維吾爾 人的人權被美國制裁，最近又盛傳虛報營收導致股價暴跌，從上市後最高點至今已跌80%。

據公開資訊介紹，湯曉鷗1968年出生於遼寧鞍山，香港中文大學資訊工程學系教授、工程學院傑出學人。湯曉鷗1996年獲得麻省理工學院博士學位後進入香港中文大學工作，2001年創立香港中文大學多媒體實驗室，2005至2007年在微軟亞洲研究院工作，2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員，

湯曉鷗於2014年10月成立商湯科技；2021年12月30日在香港證券交易所掛牌上市。

商湯科技產品涉及監控新疆 維吾爾族人遭美制裁。美國商務部2019年10月將商湯科技等8家中國企業列入實體清單，指其涉及侵犯新疆維吾爾族人等穆斯林族群的人權，包括壓迫、大規模拘押和使用高科技監控等；美國企業未經允許，不得出售技術給這些企業。