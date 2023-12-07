秦剛因洩密遇害？多名學者、媒體分析：可信度低

中國前外長秦剛。（中新社）

美國媒體披露，中國前外長秦剛 因涉嫌向西方洩漏軍事機密而遇害，對此多數研究中國問題的專家存疑說，可信度低於40%，並說秦剛怎麼會有核機密？外交官怎能觸及軍方嚴控的最敏感情資？

美國之音（VOA）今天綜合整理各專家於X平台（前推特）的發文指出，曾在美國國會和智庫德國馬歇爾基金會就職的中國事務研究員施拉德（Matt Schrader）表示：「這篇文章太瘋狂了。」

前中國南方報業傳媒集團記者安替說：「Politico的『聽床』報導，我覺得全文可信度低於40%。」

依維基百科，聽床是網路用語，指去年中共 20大領導換屆，若干消息來源聲稱，掌握中共領導人的職務變動和派系鬥爭等內部情報，彷彿是躲在（中南海）床下偷聽所得。

「中國時事通訊」（Sinocism）創辦人（Bill Bishop）則說：「文章沒有作者名字，一些引起轟動的爆料，一部分比較像是真的，一部分是已經流傳了一陣子的流言，但對這些指稱的懷疑是正當的。」

「經濟學人」（The Economist）編輯艾普斯坦（Gady Epstein）提醒：「讀者需要注意，這些說法的消息來源並不可靠。這篇關於中國領導層的報導充滿了猜測、八卦、流言，聽起來很棒但很難去證實。」

亞洲協會（Asia Society）的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）更質疑，報導提及「與中國高層官員有接觸」的消息人士，他反問：「有接觸是什麼意思？」

他說：「那些官員的級別有多高？就連大多數黨內人士都不清楚最高層到底發生了什麼。」並說：「秦剛怎麼會有核機密？為什麼一個外交官能觸及到解放軍系統內嚴格控制的最敏感的部分？」

但也有專家認為可信，像是澳洲研究中國問題的學者凱大熊（Kevin Carrico）指出：「秦剛的消失實在是太突然了，太奇怪了，我還沒看到任何有道理的解釋。」

他說：「這個解釋，在我看來，連接起了7月以來的許多事件。但我們大概永遠無法100%知道真相。」

「中國即將崩潰」的作者章家敦（Gordon Chang）指出，就曝光的消息可知，「中共正處於危機之中，部分原因是整個國家即將崩潰」。

美國媒體政治新聞網站Politico歐洲版7日報導指出，「中國的習近平 進行史達林式全面整肅」、「習近平的朝廷裡有些東西已經腐爛了」。

報導說，秦剛離奇失蹤，因俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）6月訪北京時向中共領導人習近平通報，秦剛和多名中共火箭軍將領被西方滲透，並稱秦剛可能7月間死於自殺或酷刑。

而幾乎在秦剛失蹤同時，當時的中共火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員張振中也全部失蹤。

至於官方承認火箭軍整肅事件後不久，於今年3月獲習近平任命為國防部長的李尚福也失蹤了，10月底，他被正式免職。

因秦剛和李尚福先前都被視為習近平信任的官員。Politico的報導說，這些官員遭到關押，令人懷疑中國政權內部的穩定性。