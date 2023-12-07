恒指創年內新低 中國私募大佬：港股太難 顛覆投資經驗

港股走勢偏弱，連中國私募大佬葛衛東都直呼港股比A股還難，顛覆了他的投資經驗。（中新社）

港股恒指7日盤中再度創下年內新低。財聯社引述中國私募大佬葛衛東說法稱：「比A股更難的是港股，顛覆了我三十年的投資 經驗和知識，就算巴菲特索羅斯來了也一樣會被埋。」對於港股下跌，機構分析認為跟美元流動性緊縮、產業趨勢變化與經濟復甦不如預期有關。

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葛衛東為中國私募投資知名人士，現任上海混沌投資有限公司董事長，上海混沌道然資產管理有限公司投資決策委員會主席。從事金融，證券和商品投資長達13年。今年十月，葛衛東以165億人民幣財富位列《2023年·胡潤百富榜》第342位。

港股恒指7日開市曾低見16157.98點，創今年以來最低，全日收跌0.7%，報16345點；國企指數跌0.9%，收5615點；恒生科技指數跌0.7%，收報3720點。大市全日成交額890.37億港元。

耀才證券分析，港股整體市況疲弱，加上A股走勢有所轉差，恒指短期或持續探底，至少有25檔成份股股價創一年以上新低，反映市勢相當嚴峻，除非出現重大利好消息，否則恒指或須進一步考驗16000點關口。

近期，外界關注為何原本對人民幣匯率 較為敏感的港股，過去一段時間在人民幣回穩的時候未能跟著漲？為何港股連跌四年？甚至被台股指數超越？

中金研報分析，儘管美債利率在11月大幅下行且美股大漲，但港股與A股的表現與之背離有幾個因素：一是市場對於增長尤其是政策推進的預期，一定程度上受到中央經濟工作會議前市場對預算赤字擔憂方面的影響；二是部分巨頭平台公司業績不及預期導致網路板塊整體下跌；三是，有消息稱部分市場與港股相關的市場衍生品可能有贖回壓力，從而導致市場波動較大。

展望港股後市，建銀國際認為，恒生科技板塊歷來為港股核心資產，而恒生科技估值對10年期美債利率的敏感性高於其他新興市場，隨著美聯準會有望轉入降息周期，美元美息回軟將為人民幣匯率和港股反彈提供有利條件。

此外，國際信評機構穆迪考慮到香港 和中國政經、企業以至金融活動都有緊密關係，6日相應把香港信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，維持「Aa3」評級。不過，港府回應，香港與中國不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫不應成為調低評級的因素。這些聯繫反而是香港長遠發展的優勢。