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中歐峰會揭幕前夕 國際組織籲正視中國人權紀錄

中央社／台北5日電
人權觀察執行長哈桑。（路透）
人權觀察執行長哈桑。（路透）

中歐峰會7日在北京揭幕，美國自由亞洲電台（RFA）4日報導，國際特赦、人權觀察等國際人權組織於峰會揭幕前夕敦促歐盟處理北京當局危害人類及侵犯人權行為，不能再以一切照舊的心態。

報導說，人權觀察執行長哈桑（Tirana Hassan）於4日召開的記者會表示，歐盟應譴責中國惡劣的人權紀錄並付諸有效行動，還說中歐峰會除討論減少歐盟對中國依賴，中國對於俄侵烏的立場，更應重視人權議題。

她說，但歐盟對於人權議題的關注，顯然行動和雄心不足，無法與中國威脅的緊迫性或程度相匹配，只要北京當局持續拒絕誠實面對人權紀錄，歐盟成員國就不應視中國為可靠和負責任的夥伴。

哈桑還點名歐盟會員國匈牙利、希臘、馬爾他及賽普勒斯等不配合，也是導致北京當局繼續罔顧人權的原因之一。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnès Callamard）則表示，歐盟不應以與中國市場經濟連結過深而迴避人權問題，過度依賴中國市場毫無幫助。

哈桑另指出，歐盟應在聯合國人權理事會發揮領導作用，把去年人權事務高級專員辦事處揭發中國迫害新疆維吾爾族及其他突厥裔穆斯林的報告置入於中歐峰會議程，並通過決議徹底解決中國當局侵害人權。

歐盟 新疆 維吾爾

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