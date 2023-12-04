中歐峰會揭幕前夕 國際組織籲正視中國人權紀錄

人權觀察執行長哈桑。（路透）

中歐峰會7日在北京揭幕，美國自由亞洲電台（RFA）4日報導，國際特赦、人權觀察等國際人權組織於峰會揭幕前夕敦促歐盟 處理北京當局危害人類及侵犯人權行為，不能再以一切照舊的心態。

報導說，人權觀察執行長哈桑（Tirana Hassan）於4日召開的記者會表示，歐盟應譴責中國惡劣的人權紀錄並付諸有效行動，還說中歐峰會除討論減少歐盟對中國依賴，中國對於俄侵烏的立場，更應重視人權議題。

她說，但歐盟對於人權議題的關注，顯然行動和雄心不足，無法與中國威脅的緊迫性或程度相匹配，只要北京當局持續拒絕誠實面對人權紀錄，歐盟成員國就不應視中國為可靠和負責任的夥伴。

哈桑還點名歐盟會員國匈牙利、希臘、馬爾他及賽普勒斯等不配合，也是導致北京當局繼續罔顧人權的原因之一。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnès Callamard）則表示，歐盟不應以與中國市場經濟連結過深而迴避人權問題，過度依賴中國市場毫無幫助。

哈桑另指出，歐盟應在聯合國人權理事會發揮領導作用，把去年人權事務高級專員辦事處揭發中國迫害新疆維吾爾 族及其他突厥裔穆斯林的報告置入於中歐峰會議程，並通過決議徹底解決中國當局侵害人權。