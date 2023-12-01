季辛吉形塑一中政策 中官媒：他代表的理性聲音正增強

央視旗下新媒體帳號「日月譚天」1日刊文表示，前國務卿季辛吉所代表的「理性」對華聲音正在美國國內增強。（路透）

中國央視旗下新媒體帳號「日月譚天」1日刊文表示，歷史會銘記前國務卿季辛吉 對塑形和堅持美國的「一個中國政策」、推動中美關係發展的貢獻，其所代表的「理性」對華聲音正在美國國內增強，希望美方能堅持「一個中國原則」的重要性，因為「兩岸統一只會增進美國在台灣乃至亞太的利益」。

季辛吉29日在家中去世，享嵩壽100歲。他曾促成尼克森訪問中國，簽署「上海公報」，並推動中美關係正常化。在卸任政府要職後，仍強調中美對話交流的重要性，並多次對台海議題發表看法。

季辛吉曾於1971年秘密訪華，並促成隔年尼克森歷史性訪問北京 。文章指出，季辛吉在2011年發表的《論中國》一書中曾提到，這次的密訪讓美國立場發生了微妙的轉變，美國開始逐步接受了一個中國的觀念。

季辛吉寫道，「當時，北京和台灣對中國國家的性質沒有不同的看法，雙方都堅持一個中國原則。因此對美國而言，問題不在於是否同意一個中國的原則，而是要基於美國國內的需要，在適當的時候承認北京為一個統一中國的首都。」

文章指出，在當時的歷史背景下，打破長達22年的隔閡，推動中美關係正常化，符合兩國共同的利益。其中，台灣問題是中美之間「必須觸及的議題」，同時也是「短期內無法解決的問題」。如何巧妙地迴避難題，擱置分歧，考驗雙方的政治智慧。

中美而後在1972年尼克森訪華期間發表「上海公報」，其中包含中美對「一個中國」的表述。文章指出，其內涵在於中美雖有分歧，但都沒有改變對方的意圖，且應基於共同利益開展合作，這個精神「50年後的今天依然有效」。

今年7月，高齡百歲的季辛吉意外訪華時也說，一個中國是美國在「上海公報」中所做的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。 季辛吉也不只一次強調，美中合作對於世界的和平與發展至關重要。

北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊表示，這體現出季辛吉的一個突出重要性，即「他代表了美國國內更有遠見、更加理性的對華聲音」，而這股聲音正在加強。

文章指出，今年以來，美國國內已浮現反思對華政策的聲音，認為用戰略競爭定義中美關係無助於實現美國自身利益。

此外，在中美元首峰會前後，美國智庫對台灣問題的風向有了轉變，美國企業研究所梅慧琳10月在紐時刊文，呼籲美國領導人重申「不支持台獨，不反對兩岸和平統一」，展現企業界有越來越多的聲音呼籲更理性的對華政策。

文章最後呼籲，希望在紀念季辛吉的時候，美方能進一步認識到堅持「一個中國原則」的重要性，將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一，並稱兩岸和平統一不僅不會損害反而只會增進美國在台灣乃至亞太的利益。