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不只穩經濟 習近平上海視察海警要求提高執法能力

中央社台北1日電
11月28日至29日，習近平在上海市考察調研。新華社
11月28日至29日，習近平在上海市考察調研。新華社

中共領導人習近平近日視察上海，展現支持民營經濟訊號外，官媒今天披露他11月29日還前往視察武警海警總隊東海海區指揮部，要求提高海上執法能力，堅決捍衛領土主權和海洋權益。

新華社今晚報導，習近平11月29日上午視察武警海警總隊東海海區指揮部機關，接見指揮部有關同志，並與大家合影留念。

據報導，習近平聽取東海海區指揮部工作匯報，透過視訊查看海警艦艇編隊執行任務情況，並指示要有效維權執法，堅決捍衛領土主權和海洋權益。

他說，要建立健全海上執法協作配合機制，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，維護中國海洋經濟健康發展。要務實展開海上執法對外交流合作，積極參與國際和地區海洋治理。

習近平還表示，要全面加強指揮部黨的建設，確保政治過硬；第二批主題教育正在深入展開，要力戒形式主義、官僚主義，切實解決實際問題，取得成效。

據報導，中共中央軍委副主席何衛東等人參加這場視察活動。

習近平11月28至29日赴上海，先後視察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家等單位，並主持長三角一體化發展座談會。他說，長三角要帶頭支持民營經濟健康發展，進一步優化民企發展環境。

習近平 中共 教育

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