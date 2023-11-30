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要放了？中國商務部宣布：複審澳洲葡萄酒反傾銷稅

記者廖士鋒／即時報導
澳洲葡萄酒可能即將被中國解禁反傾銷稅。（圖／取自微博@澳大利亞駐北京使領館）
澳洲葡萄酒可能即將被中國解禁反傾銷稅。（圖／取自微博@澳大利亞駐北京使領館）

中國與澳洲關係持續改善之際，相關貿易措施持續傳出解禁訊號，最新消息是，中國商務部宣告將會複審對澳洲葡萄酒的反傾銷措施和反補貼措施。

中國商務部30日發布公告指出，2021年3月26日官方決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，反傾銷稅實施期限自2021年3月28日起5年。

官方表示，2023年10月31日，澳洲葡萄和葡萄酒協會向中國商務部提交了《對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷和反補貼複審的申請》，主張相關措施實施後，「情況發生了重大變化」，請求商務部對徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審，並根據複審結果取消措施。

官方表示，2023年11月10日，商務部就收到複審申請事宜通知了中國內部葡萄酒產業和澳洲駐北京使館，並向其轉交了申請書。經審查，商務部認為，申請人的主張以及所提交的表面證據「符合複審立案要求」，決定自2023年11月30日起進行複審。本次調查自2023年11月30日開始，應於2024年11月30日前（不含當日）結束。

此前，中國已經陸續解禁一些澳洲重要產品，除了煤炭以外，8月4日官方也宣布澳洲大麥複審結果，「商務部裁定，鑒於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳大利亞的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要」。

澳洲 商務部 解禁

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