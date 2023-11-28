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系統故障叫車癱瘓 滴滴出行致歉 損失接近4億人民幣

記者賴錦宏／即時報導
滴滴出行29日在官方微博稱，11月27日夜間發生的系統故障，給用戶造成了諸多困擾和不便。據估計這次宕機損失在4億元人民幣以上。（取材自每日經濟新聞）
滴滴出行29日在官方微博稱，11月27日夜間發生的系統故障，給用戶造成了諸多困擾和不便。據估計這次宕機損失在4億元人民幣以上。（取材自每日經濟新聞）

滴滴出行29日在官方微博稱，11月27日夜間發生的系統故障，給用戶造成了諸多困擾和不便，在大家需要滴滴的時候，讓大家失望了，再次向大家真誠致歉。

據每經濟新聞，11月27日晚，上海、北京、廣州等多地滴滴用戶回饋，滴滴出行APP無法使用，地圖無法載入。 有網友稱，使用滴滴呼叫了叫車後，APP突然無法使用，司機找不到乘客。 也有疑似叫車司機在社群平台發布消息稱，正在送乘客途中，出現導航無法使用，地圖無法載入等情況。

滴滴官微的道歉文稱，各項服務恢復的同時，滴滴在28日啟動了內部複盤調查。 初步確定，這起事故的起因是底層系統軟體發生故障，並非網傳的「遭受攻擊」，後續將深入開展技術風險隱患排查和升級工作，全面保障服務穩定性，盡最大努力避免類似事故再發生。

它稱，目前，滴滴App的所有服務已經全部恢復。 因這起事故給大家造成的困擾和問題，正加速妥善解決。 感謝大家對滴滴的鞭策、關心與包容。 今天的滴滴還有很多不足，將以此為戒，在全公司範圍內深刻反思，全力改正，繼續努力做好服務保障。

這次滴滴出行接近12小時的系統故障是該公司史上最長的一次宕機，除了給司機乘客日常生活帶來影響之外，也會給滴滴帶來損失。若忽略早晚訂單數量的差異，《每日經濟新聞》根據財報數據粗略計算，滴滴此次宕機時間接近12小時，損失訂單量也達到千萬級別，交易額接近4億元人民幣(約5658萬美元)。

滴滴出行 北京 微博

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