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中國樓市現反轉跡象？深圳有豪宅11月直降112萬美元

記者黃雅慧／即時報導
價格一向堅挺的深圳豪宅市場，11月有樓盤出現明顯降價情況。（新華社）
價格一向堅挺的深圳豪宅市場，11月有樓盤出現明顯降價情況。（新華社）

中證報報導，位於深圳蛇口一豪宅社區328平方公尺戶型物件，10月成交價達人民幣5,500萬元，但11月同戶型以人民幣4,700萬元成交，直降人民幣800萬元（約112萬美元）。意味著以往堅挺的深圳豪宅價格鬆動，分析認為加上新政策助推，未來市場信心有望提升。

豪宅為觀察樓市變化重點指標之一，因其在市場上行時反應最快，而在價格下行期間也較為抗跌。

深圳中原研究中心數據顯示，11月深圳灣、香蜜湖、科技園、後海、華僑城、前海、蛇口等深圳房價排名前十的多個豪宅片區，掛牌均價出現下跌。其中，單價最高的深圳灣片區，掛牌均價下跌0.27%至每平方公尺人民幣19.8萬元，掛牌均價近年罕見跌破每平方公尺人民幣20萬元。

深圳豪宅價格下降或跟深圳官方在22日宣布兩項新政策有關：一是二套房首付比例統一降至4成；二是取消總價人民幣750萬元的「豪宅線」認定標準。

深圳中原研究中心數據顯示，上述政策發布首日，中原找房二手房咨詢量較上期增長98%，二手房源瀏覽量較上期增長15%。

深圳貝殼研究院院長肖小平表示，深圳樓市新政能帶來幾個正面效益：一是實際受益購房群體會加速入市，最終推動成交量上升；二是對整體市場信心會有提振作用。

此外，肖小平指出，從深圳二手房掛牌房源總價觀察，目前約26%的房源掛牌價在人民幣750萬元以上，這部分房源中有64%建築面積在144平方公尺以下，上述物件是此次「豪宅線調整」的直接受益者，後市成交將會放量。

至於後續一線城市如京滬會否跟進？澎湃新聞報導，易居研究院研究總監嚴躍進認為，對一線城市政策的放鬆邏輯而言，落實認房不認貸、降低首付和利率、放鬆普通住宅認定標準是三項重要的工具。而廣深的調整為後續一線城市動向預判創造更好的條件。

第三方研究機構克而瑞地產研究中心發布報告顯示，北京、上海優化普宅標準確有必要，其他財稅政策、限購政策調整短期沒有空間。

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