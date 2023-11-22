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烏拉圭總統會習近平 稱「和平統一是中國內政」

記者廖士鋒／即時報導
烏拉圭總統拉卡列（左）22日在北京向中國國家主席習近平表示，「和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定」。（圖／截自央視新聞）
烏拉圭總統拉卡列（左）22日在北京向中國國家主席習近平表示，「和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定」。（圖／截自央視新聞）

中國國家主席習近平22日在北京會見到訪的烏拉圭總統拉卡列，北京官方指出，拉卡列表示烏國政府「承認世界上只有一個中國，和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定」。

據央視新聞聯播消息，習近平與拉卡列（Luis Lacalle Pou）下午在北京舉行會談，兩人宣布雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。習近平指出，歡迎更多烏拉圭優質農牧產品和高附加值產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴烏投資興業，中國願向烏方提供更多獎學金名額。

習近平提到，雙方在很多國際和地區問題上理念相近，擁有廣泛共識和共同利益，雙方可以進一步加強在聯合國、世界貿易組織等多邊機制中協調配合，為讓世界變得更加和平繁榮公正作出共同努力。他強調，中國高度重視中拉關係發展，讚賞烏方一貫積極參與中拉整體合作，支持南方共同市場等地區組織與中國密切政治對話和經貿合作，希望烏方一如既往促進中拉和中南合作。

拉卡列表示，「烏拉圭政府承認世界上只有一個中國，和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定，烏中都堅定捍衛多邊主義，維護自由貿易，致力於促進世界和平與穩定」。他還提到支持在烏拉圭設立更多孔子學院，也表示願與中國加強自由貿易合作。

此前習近平甫於11月15日舊金山拜習會中，要求美方「應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一」。

而習近平也在22日會見到訪的俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin），習近平指出，中俄兩國互為最大鄰國，同為聯合國安理會常任理事國，擁有廣泛共同利益。明年是雙方建交75周年，中國願同俄方一道不斷深化永久睦鄰友好，全面戰略協作，互利合作共贏的雙邊關係，為兩國發展振興注入新動力，為世界繁榮穩定提供更多穩定性。沃洛金則表示，俄方「堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整」，也願同中國加強兩國立法機構和黨紀交流合作。

習近平 北京 聯合國

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