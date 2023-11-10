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黑龍江屋頂坍塌3死 警方對11名涉案人員採取強制措施

記者陳宥菘／即時報導
黑龍江省佳木斯市6日晚間傳出一座體育館屋頂坍塌致3死，11名涉案人員已遭警方採取強制措施。（取材自新華社微博）
黑龍江省佳木斯市6日晚間傳出一座體育館屋頂坍塌致3死，11名涉案人員已遭警方採取強制措施。（取材自新華社微博）

黑龍江省內一間健身體育館6日發生屋頂坍塌事故，造成3人死亡，最新消息指出，警方已對以吳某遷為首的涉嫌造成此次坍塌事故的11名重點人員，採取了強制措施，事故調查工作仍持續進行中。

黑龍江佳木斯市樺南縣悅城健身體育館6日晚間7點40分左右發生坍塌事故，該體育館共2層，建築面積約2,000平方公尺，坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方公尺。事故發生時，現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，3人遇難。據新華社報導，3名死者為當時正在體育館內打籃球的初中生。

央視10日引述事故處置工作領導小組說法，指警方已對以吳某遷為首的涉嫌造成此次坍塌事故的11名重點人員，採取了強制措施。調查工作目前正由當地市縣兩級紀委監委開展，事故調查組相關負責人強調，此次事故無論涉及到誰，堅決一查到底、絕不姑息。

至於事故發生的原因，事故調查組並未透露更多訊息。從網上流傳的影像，體育館屋頂坍塌前覆蓋著厚厚的白雪，樺南縣委宣傳部一工作人員曾透露，房頂坍塌與降雪有關。

值得注意的是，這起事件是今年7月23日黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學校體育館發生屋頂坍塌事故，造成11名師生死亡後，短短3個多月內，黑龍江第二起體育館屋頂大型坍塌事故。

此外，有網友從樺南縣政府網站公告的訊息發現，就在齊齊哈爾市意外事故隔天，7月24日下午，樺南縣委副書記、政府縣長才剛到悅城廣場全民健身體育館察看「安全工作落實情況」，不料僅時隔3個多月又發生大型安全事故，也引來排查整治工作不善的質疑，也有網友直呼：「又是一豆腐渣工程」。

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