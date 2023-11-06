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中國黑龍江暴雪 體育館疑遭厚雪重壓坍塌 有人受困

記者陳言喬／即時報導
黑龍江省佳木斯市一處體育館疑受暴雪重壓，6日晚屋頂突坍塌，有人受困，當局已展開救援。（極目新聞）
黑龍江省佳木斯市一處體育館疑受暴雪重壓，6日晚屋頂突坍塌，有人受困，當局已展開救援。（極目新聞）

中國內蒙古、東北昨起降下暴雪，今天起降下暴雪，結果疑因積雪過重，6日壓垮一座體育館，事發時有孩子在體育館內，當地已展開救援。

極目新聞報導，當地一名網友表示，當地時間6日晚，佳木斯市樺南縣一處體育館發生坍塌，且事發時有孩子在體育館內。視頻顯示，坍塌的體育館頂部有厚厚的白雪。

樺南縣一官方人士表示，現場已封鎖，正在開展救援。6日晚8時55分，佳木斯市應急管理局回應極目新聞記者稱，目前省裡正在調度救援工作，但並未透露更多細節。

晚9時樺南縣應急管理局局長陶坤稱，「沒時間說話，正在現場救援」。

報導稱，佳木斯市氣象台11月6日17時30分發佈暴雪紅色預警信號：「我市6小時累計降雪量已達15毫米，降雪將持續至7日上午，過程累計降雪量可達25—35毫米，請注意防範」。6日17時43分，佳木斯樺南縣也發佈暴雪紅色預警信號。

中國氣象台預報，五日至七日內蒙古和東北地區出現大到暴雪，局地降雪量有破歷史同期極值的可能。東北多地已採取停課、停航、停運等措施。

澎湃新聞報導，中國中央氣象台首席預報員方翀表示，這次降雪強度總體是非常強的，局部地區會有特大暴雪，尤其是黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期極值。

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