李克強遺體11月2日火化 北京八寶山革命公墓加強管制

中國前總理李克強遺體11月2日在北京火化當天，天安門廣場等地將降半旗誌哀。攝影／記者陳政錄

中國31日發布，前總理李克強 遺體將於11月2日在北京 火化。目前，預計舉行告別式和火化的地點一北京八寶山革命公墓周邊已加強管制，除門口有公安站崗，也對路過民眾進行身分查驗，外圍還有便衣巡邏，要求行人不要逗留、拍照。

李克強10月27日因心臟病發猝逝，據央視新聞報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共 第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強的遺體，將於11月2日在北京火化。

報導稱，李克強遺體已於10月27日由專機從上海護送至北京。 為悼念李克強，11月2日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，中國各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將降半旗致哀。

港媒報導，火化地點預計在北京八寶山革命公墓，並按「正國級」規格舉行送別儀式，這也代表包括中國國家主席習近平在內的全體中共中央政治局常委，均會出席。

參考2019年中國國務院前總理李鵬病逝的情況，當時7名中共政治局常委，和時任中國國家副主席，及已故的前中共總書記江澤民，出席告別儀式。

在李克強遺體火化訊息發布後，目前北京八寶山革命公墓已加強管制，除了門口和前方道路有公安站崗、巡邏外，對面人行道及周邊也有帶著耳機，或甚至未有明顯特徵的便衣走動，要求行人不要逗留、拍照，經詢問得知他們也隸屬「公安」，管制原因是「這幾天有活動」，經詢問附近居民得知，每逢「大事」，需憑訃告等證明才能進入。

對比八寶山革命公墓，北京天安門廣場周邊維持和往常一樣的高強度維安。