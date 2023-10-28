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香山論壇各國防長陸續抵達 中共兩位軍委副主席接待

記者廖士鋒／即時報導
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）

北京香山論壇29日開幕，由於中國國防部長李尚福已經在幾天前被免職，官方先前透露「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。最新消息指出，中共軍委副主席張又俠、何衛東28日分別會見了來訪出席香山論壇的越南、寮國、蒙古防長。

根據中國國防部消息，中央軍委副主席張又俠28日在北京的八一大樓分別與寮國副總理兼防長占沙蒙、蒙古防長賽汗巴亞爾舉行會談。張又俠對占沙蒙表示，希望兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全，推動兩軍關係全面深入發展。占沙蒙則重申寮國堅定奉行一個中國原則。

張又俠另外向賽汗巴亞爾提到，雙邊關係近年來保持良好發展勢頭，共軍願與蒙古國軍隊一道，密切高層交往，加強交流合作。

此外，中共另一軍委副主席何衛東也在28日在北京的八一大樓與來訪的越南防長潘文將會談。何衛東強調，希望兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

第十屆北京香山論壇於28日至31日舉行，這是時隔四年再次線下舉行。論壇籌備工作委員會常務副秘書長趙羽飛此前公布，第十屆北京香山論壇將在北京國際會議中心舉行，包含國防部長級以上代表22位，軍隊總長級代表14位。

李尚福八月底之後再沒有公開露面消息，直到10月24日被中國全國人大常委會免去其國務委員、國防部長、國家中央軍委委員職務。此前，塞爾維亞副總理兼國防部長佛契維奇10月17日在中國訪問時，就是由張又俠出面會見。

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