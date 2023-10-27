中國前總理李克強去世 直擊外傳搶救醫院周邊

中國前國務院總理李克強27日凌晨去世，外傳其搶救醫院是位於浦東新區的上海中醫藥大學附屬曙光醫院（東院），距離事發地點僅約13分鐘車程。一度傳出醫院周邊有大量警車、公安。中央社

中國前國務院總理李克強 今天凌晨去世，官媒表示是因為突發心臟病 ，經全力搶救無效。外傳搶救醫院為上海曙光醫院，記者實地走訪現場未見警力維安、民眾獻花等畫面，一切如常。

央視新聞今天早上8時報導，李克強26日由於心臟病發，經全力搶救後無效，27日0時10分在上海病逝，享年68歲。

現居美國的中國問題評論員鄧聿文於社群披露，李克強26日上午11時在游泳時身體發生狀況，先是警衛搶救，後來送到附近的曙光醫院，同時報告北京 ，北京指示必須全力搶救，不過沒有搶救過來。

其後又有消息指出，李克強當天人在位於浦東新區的上海東郊賓館，發生身體不適狀況後緊急送到車程約13分鐘的上海中醫藥大學附屬曙光醫院（東院），這是上海三級甲等綜合性中醫院；上述消息未獲官方證實。

記者實地走訪上海曙光醫院（東院），周邊未見警力維安，也沒有民眾獻花等狀況，場景一切如常。先前一度傳出醫院周邊湧現警車、公安，經隨機詢問在院區內民眾有無見到大量公安執勤，民眾只回應，不太清楚。

李克強被視為改革派人物，他的發言經常被認為貼近民情，不過在中國國家主席習近平擴大權力過程中，逐漸地被邊緣化，甚至被評為「最弱勢總理」。在其逝世消息傳出後，中國社群湧現「人民的好總理」悼念聲音；有專家分析，不排除出現悼念引發的抗議活動。

路透社報導引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，外界對於李克強的逝世有很多猜測，這也反映出人們對中共領導層的不透明和專斷感到不安；在目前中國有某種程度的不安中，不排除李克強的大規模悼念活動會引發一些抗議。