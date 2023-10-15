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普亭將訪中 專家：俄中關係發展北京占上風

中央社台北15日電
俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(路透)
俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(路透)

俄羅斯總統普亭即將訪問中國，專家認為，俄中聯盟出自共生需要，雙方都視對方為反對西方主導地位的必要堡壘，但由於俄羅斯對中國依賴日漸加深，在中俄關係中，中國的主導地位越來越強。

德國之聲14日報導，今年是中國提出「一帶一路」倡議10週年，這是中國領導人習近平擴大中國全球影響力的重要地緣政治項目。北京將於17、18日舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有逾130個國家確認出席，但預計所有目光都會集中在普亭（Vladimir Putin）身上。

報導指出，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，這次普亭訪中是開戰後首次出訪世界主要強國；習近平和普亭的聯盟是在共生的需要中形成，因雙方都視對方為共同反對西方主導地位的必要堡壘。

但由於俄羅斯對中國依賴日漸加深，專家認為，在中俄關係裡，中國的主導地位越來越強。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）說，在整個入侵過程中，北京一直保持「親俄中立」的姿態，向莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命性軍事援助。

據中國海關數據，去年中俄雙邊貿易額達創紀錄的1900億美元，雙方承諾今年將達到2000億美元；中國並進口大量俄羅斯石油，為莫斯科帶來一線生機，彌補國際制裁給莫斯科造成的經濟缺口。

中國吉林大學助理教授杜本（Bjorn Alexander Duben）認為，莫斯科將努力進一步深化與北京的合作，並爭取中國的更多支持，包括具致命性的軍事援助，因為它期待西方對烏克蘭的支持會逐漸動搖。

杜本說，中國在兩國關係中的主導地位大大增強，俄羅斯與中國持續的經濟交往正逐漸轉變成一種直接依賴關係。

報導另引述分析人士指出，儘管俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」今年6月對莫斯科的公開叛亂迅速被平息，但此前北京已開始擔心其戰略夥伴的穩定性或正在減弱，而俄羅斯的脆弱已經為北京在夥伴關係中提供了籌碼。

另根據俄羅斯衛星通訊社今天報導，普亭日前在莫斯科接受中央廣播電視總台專訪時大力稱讚「一帶一路」倡議，稱共建「一帶一路」倡議與俄羅斯關於發展歐亞經濟聯盟的設想完全契合，參與國將實現互惠互利。

普亭說，有些人將「一帶一路」視為中國征服別人的企圖，但事實並非如此，「我們看到的是合作的願望，所以我們歡迎習主席的這一倡議，願與中國一起共同努力，推進倡議實施」。

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