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華為中芯如何衝刺7奈米？專家：靠盜版軟體與空殼公司

編譯湯淑君、黃淑玲、洪啟原／綜合外電
美國智庫AI專家點出華為和中芯可能靠拿些招術突破美國出口管制，繼續推進發展7奈米晶片。歐新社
美國智庫AI專家點出華為和中芯可能靠拿些招術突破美國出口管制，繼續推進發展7奈米晶片。歐新社

華為在8月底推出Mate 60 Pro智慧手機，搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片，引發拜登政府和各界高度關切，因為這象徵兩家業者突破美國出口管制，繼續打造先進晶片。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的最新研究報告顯示，華為和中芯可能靠著一些「奧步」招數來突圍，包括使用盜版的美國電子設計自動化（EDA）軟體工具、設立空殼公司欺騙美國出口商、以及進行採購時宣稱擴增28奈米產線實則推進7奈米，來騙取繼續取得美國零件。

中芯早在美國2022年10月祭出口管制前 就完成7奈米相關開發工作CSIS的AI與先進技術專家艾倫（Gregory Allen）在研究報告中指出，儘管中芯沒有EUV機台，但最晚在2022年7月，甚至可能早在2021年7月，就已開始生產7奈米晶片，當時是專門用於加密貨幣挖礦的晶片，接著步步改進7奈米製程。等於是早在拜登政府於2022年10月7日推出新的半導體出口管制措施之前，中芯就已經完成N＋2製程（相當於7奈米製程）的大部分相關開發工作。

然而，產業專家告訴CSIS，中國半導體製造設備公司就算聯手，也無法造出能讓7奈米晶圓廠運作的多種高階設備，連一成設備都造不出來。事實上，全球沒有一座7奈米晶圓廠不需要依賴美國掌控的技術，因此很明顯地，中芯國際正在利用美國科技，包括機器、元件、備用零件及原物料等，為華為生產晶片。

可能採用盜版的美國EDA軟體進行IC設計

在IC設計方面，華為高度可能是使用美國電子設計自動化（EDA）公司的軟體工具來設計這些晶片。華為今年3月宣布，已針對14奈米以上晶片生產工具達成突破，但這項聲明迄今尚未被外界證實。目前，擁有技術成熟的EDA軟體，並能用於設計7奈米晶片的公司，全都是美國公司。在華為遭美國商務部列入實體清單前，華為已從這些公司合法取得相關軟體的使用授權，且開始使用這些軟體。

這就能解釋為何華為能在2018年設計出首批7奈米晶片。不過，自2020年來，美國EDA軟體供應商已被要求禁止更新華為的軟體授權，亦不得提供軟體更新。產業人士告訴CSIS，華為新機採用的7奈米晶片，多半是利用盜版的美國EDA工具設計出來的。在EDA產業，中國軟體盜版已是人盡皆知的問題。

早已囤積生產設備與零件 

另外在製造設備方面，中芯早在2020年12月被列入實體清單之前，就已發動猛烈的產能擴張攻勢，並大舉收購設備。美國在10月7日之前施加的限制，對限制中芯採購先進半導體製造設備的成效微乎其微，即使已知該設備是直接支援7奈米產線。中芯14奈米鰭式場效電晶體（FinFet）產線早在2019年就已經商轉，因此升級至7奈米製程所需的設備幾乎都應有盡有了，因為有能力把設備「回收」後再用於未來的節點。

一如華為早在美國實體清單限制生效前，就已囤積了兩年的晶片供應量，中芯也累積了大量的機器設備，可能也囤積了大量的備用零件，以便隨時取用。近年來，中國大陸採購半導體製造設備的規模是如此龐大，以至於非大陸晶片製造商紛紛抱怨，自己的訂單因此遭到設備供應商延誤，未能準時交貨。產業消息來源告訴CSIS，設備供應商常以「非市場需求」一詞來稱呼大陸客戶，意思是這些客戶是為了策略性理由而採購，非關市況或獲利最大化。

成立空殼公司欺騙美國出口商 繼續購得美國設備與零組件

再者，業內消息來源向CSIS透露，在10月7日的規定宣布前，一些美商公司製造的半導體製造設備、零組件和備用零件，就已在未透過總部在外國的夥伴取得授權許可的情況下，輸出到中國大陸。這麼做未遵循「外國直接產品規則」（FDPR）或「美國主體」（US persons）規定，但未必違反美國法律。

產業消息來源也告訴CSIS，中芯已設立一個由空殼公司與大陸夥伴公司組成的網絡，透過該網絡就能欺騙美國出口商，繼續購得美國設備與零組件。若是屬實，對這些空殼公司的銷售必涉及中芯觸犯美國法律，但美商公司若對空殼公司代中芯行動並不知情，就不觸法。

謊稱擴增28奈米產線 採買零件用於7奈米產線

另一招則是中芯在採購時對半導體設備業者說謊，謊稱擴增28奈米產線，實則推進7奈米製程。

CSIS的研究指出，應用材料、科林研發、東京威力科創、科磊、Screen、ASM International、Kokusai 等半導體製造設備廠商，基本上向中國大陸市場銷售所有他們可提供的工具。他們賣給中芯是為用於28奈米製程，然而這些廠商的每個設備其實均可通用於7奈米，甚至5奈米製程。中芯採購時對設備商說謊，實際應用於7奈米製桯。

當中芯擴充28奈米製程以及延伸到其他技術節點時，對這些設備工具被轉到更為先進製程的環節避重就輕，也有可能這些設備供應商內部的人也知道發生什麼事，但選擇假裝沒看見。

中芯宣稱這只是在擴充28奈米製程的產能，不誠實也不合理。其他中國大陸的晶片製造公司都買設備時，一開始均明確表示要從事28奈米製程，但後來改變進行更先進的製程。

2021年2月中國大陸媒體報導，中芯上海華虹六廠開始生產28奈米晶片，但最終中芯計劃將工廠升級到14奈米製程，且產能將達到40,000 WPM。然而，中芯確實28奈米的客戶愈來愈多，轉換到7奈米對未來發展有利。

華為在8月底推出Mate 60 Pro智慧手機，搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒...
華為在8月底推出Mate 60 Pro智慧手機，搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片，引發拜登政府和各界高度關切。美聯社

晶片 華為 盜版

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