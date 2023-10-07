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中國、阿富汗、巴基斯坦舉行三方會議...8日後才公布

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇（左）9月底在俄國舉行中阿巴三方會議。（圖／取自中國外交部官網）
中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇（左）9月底在俄國舉行中阿巴三方會議。（圖／取自中國外交部官網）

中國阿富汗事務特使岳曉勇近期在俄羅斯與阿富汗、巴基斯坦舉行了三方會議，不過官方時隔8天才公布訊息，且並未透露太多詳情。

據中國外交部官網7日晚間消息，岳曉勇9月29日在俄羅斯喀山出席第五次阿富汗問題「莫斯科模式」會議，並於期間舉行「中國—阿富汗—巴基斯坦三方會議」。官方消息只有附上些許會議照片，並未多做說明。

據俄羅斯衛星通訊社報導，岳曉勇在會議期間受訪時表示，中國建議「繼續加強對話和互動」，建立有溫和理智力量參與的廣泛政府是阿富汗能夠確保和平和穩定的必要條件。他還說，國家穩定和重建的關鍵在於「在無外部勢力干涉阿富汗內政的情況下建立國際區域合作」，並強調喀布爾現政府必須更好地回應人民和國際社會對他們的期待。

岳曉勇指出，阿富汗局勢在多個方面正在改善，但喀布爾仍面臨挑戰，因此中國將與其他參與「莫斯科模式」會談的國家一道繼續共同應對。中國將繼續敦促國際和地區社會向阿方提供更多援助，繼續向阿方提供人道主義支持。

阿富汗民選政府2021年8月垮台後，塔利班掌握該國大部分地區，而中國是較早與塔利班政權接觸的主要地區國家之一，並在2021年9月就捐贈價值2億人民幣（約合2740萬美元）的相關物資。

公開資料顯示，幾乎所有與阿富汗問題相關的國際會議，北京方面都有參加。阿富汗問題「莫斯科模式」會議始於2017年，成員包含中亞五國、俄羅斯、中國、伊朗、巴基斯坦與印度，此外中國還參與了2021年開始的「阿富汗鄰國外長會」以及「中俄巴伊四國外長阿富汗問題非正式會議」，另外還有2012年開始舉行「中國阿富汗巴基斯坦三方對話」、2015年則啟動「中國—阿富汗—巴基斯坦三方戰略對話」等。

2023年4月12日，中國外交部發布「關於阿富汗問題的中國立場」文件，表示歡迎阿富汗參與共建「一帶一路」，支持阿富汗融入地區經濟合作和互聯互通，從「陸鎖國」變為「陸聯國」。文件還提到，過去20多年域外勢力對阿富汗進行軍事干涉、「民主改造」給阿富汗帶來了巨大損失和痛苦，「有關國家不應再次企圖將軍事設施部署到阿富汗及其周邊地區，不應在反恐問題上搞『雙重標準』，不應通過『支恐縱恐』來實現其地緣政治圖謀」。

阿富汗 俄羅斯 喀布爾

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