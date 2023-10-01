孟晚舟結束輪值董事長 華為進入胡厚崑時間

胡厚崑在10月1日接棒孟晚舟，擔任華為輪值董事長，任期至明年3月底。（取自華為官網）

華為 Mate60系列手機在中國引發熱議之際也有重大人事異動，孟晚舟 結束當值華為輪值董事長，交棒給副董事長胡厚崑；在孟晚舟擔任輪值董事長期間，華為戰略重心明顯向數位化以及AI 領域。

9月30日，華為官方宣布，根據輪值制度，孟晚舟9月30日結束當值華為輪值董事長一職。在2023年10月1日至2024年3月31日期間，由胡厚崑擔任值輪值董事長一職。

中國基金報今天報導，這意味著，孟晚舟結束首次輪值董事長職務。回顧孟晚舟掌舵期間，她在今年4月2023華為全球分析師大會上表示，數位經濟將成為全球關鍵驅動力，華為將在聯接、計算、存儲、雲端等方面保持投入，助力行業實現數位化轉型。

人工智慧（AI）及算力也是孟晚舟的另一重點，在9月20日的華為全聯接大會上，她在此次任期之內最後一次公開亮相時，當時談話聚焦人工智慧。

孟晚舟表示華為致力於打造中國算力底座，為世界構建第二選擇，滿足各行各業多樣性的AI算力需求。整體來看，在孟晚舟擔任輪值董事長期間，華為戰略重心明顯向數字化以及AI算力傾斜。

不過，外界對孟晚舟印象最深刻的是她曾被困在加拿大。

2018年12月，加拿大警方依美國的要求，逮捕過境的孟晚舟，美方指其涉及銀行欺詐等23條罪名，要求將其引渡美國，華為則否認相關罪名。2021年9月，美國司法部與孟晚舟達成協議，暫緩起訴她違反美國制裁令；加拿大法院隨即終止對她的引渡聆訊，孟晚舟獲釋回國。

另10月1日起擔任華為值輪值董事長的胡厚崑，公司表示擁有超過30年的資訊通訊行業經驗，在戰略方向制定及全球市場拓展中發揮了重要作用。據了解，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

目前華為輪值董事長分別由徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任。

華為近期新推出的Mate60系列手機引發外界對中國手機晶片是否突破美國科技封鎖的猜測。