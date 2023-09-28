曾揚言買下台積電 趙偉國被控造成中國損失人民幣13億

趙偉國被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失合計超過人民幣13.6億元（約1.86億美元）。(中新社)

中國紫光集團前董事長趙偉國被控貪汙等罪，今天首度在吉林開庭審理。他被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失合計超過人民幣13.6億元（約1.86億美元）。趙偉國當庭表示認罪。

曾揚言要買下台積電 、合併聯發科的趙偉國，因為無序擴張導致紫光2020年爆發債務違約。他在2022年2月卸任董事長，同年7月被帶走調查，今年3月被移送檢察機關審查起訴。

據吉林中院微信 公眾號通報，吉林市中級人民法院28日一審公開開庭審理紫光集團前董事長趙偉國貪汙、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益一案。

吉林市人民檢察院起訴指控：2018年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法占有中國國有資產4.7億餘元。

趙偉國還被控2014年至2021年，將盈利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成中國直接經濟損失8.9億餘元。

此外，趙偉國2019年還指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4645萬餘元的損失。

通報稱，庭審中，檢察機關出示了相關證據，趙偉國及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，趙偉國進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。