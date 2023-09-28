我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女

曾揚言買下台積電 趙偉國被控造成中國損失人民幣13億

中央社台北28日電
趙偉國被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失合計超過人民幣13.6億元（約1.86億美元）。(中新社)
趙偉國被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失合計超過人民幣13.6億元（約1.86億美元）。(中新社)

中國紫光集團前董事長趙偉國被控貪汙等罪，今天首度在吉林開庭審理。他被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失合計超過人民幣13.6億元（約1.86億美元）。趙偉國當庭表示認罪。

曾揚言要買下台積電、合併聯發科的趙偉國，因為無序擴張導致紫光2020年爆發債務違約。他在2022年2月卸任董事長，同年7月被帶走調查，今年3月被移送檢察機關審查起訴。

據吉林中院微信公眾號通報，吉林市中級人民法院28日一審公開開庭審理紫光集團前董事長趙偉國貪汙、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益一案。

吉林市人民檢察院起訴指控：2018年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法占有中國國有資產4.7億餘元。

趙偉國還被控2014年至2021年，將盈利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成中國直接經濟損失8.9億餘元。

此外，趙偉國2019年還指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4645萬餘元的損失。

通報稱，庭審中，檢察機關出示了相關證據，趙偉國及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，趙偉國進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

微信 台積電

上一則

中國駐美大使謝鋒呼籲 從實事做起穩定中美關係

下一則

中國恒大證實許家印違法被抓 股票繼續停牌

延伸閱讀

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰
被控助淫魔走私少女 摩根大通銀行砸7500萬元和解

被控助淫魔走私少女 摩根大通銀行砸7500萬元和解
台積3奈米發威 奪高通5G大單

台積3奈米發威 奪高通5G大單
大廠急單湧現 台積先進封裝增購3成機台

大廠急單湧現 台積先進封裝增購3成機台

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
中國社群平台上近期傳出多宗員工拒絕調崗被辭退消息。圖為上海一家電子商務公司辦公室。此為示意圖，無關事件。(路透)

從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

2023-09-21 02:00

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設